사진 = KBS2TV '불후의명곡'

신승훈이 무려 33년 전 외모와 달라지지 않은 외모로 '냉동인간'을 제대로 인증한다. 뿐만 아니라 평소 후배들에게 전화해 1시간씩 통화하는 수다쟁이 면모도 밝혀진다.20일 방송되는 KBS2TV '불후의 명곡'은 '아티스트 신승훈' 편이 시청자를 찾는다.이 가운데 가수 후배들이 신승훈과의 통화 고충을 고백해 관심을 모은다. 이날 데이브레이크 이원석, 정준일, 안신애 등이 평소 신승훈과의 남다른 친분을 자랑하던 중 자연스럽게 통화 이야기가 언급된 것. 음악 방송을 통해 인연을 쌓았다는 이원석은 "전화 한 번 하면 기본 한 시간 이상 넘는다"며 "대부분이 음악 이야기인데 아직도 호기심도 많으시고 하고 싶은 게 많으시다"라고 운을 뗀다.이에 웃음을 참지 못하던 안신애는 "저녁으로 찌개를 차려놓고 전화받았는데 통화가 끝나니 차갑게 식었다"며 "국물이 졸아있더라"라고 증언한다. 이에 질세라 정준일은 "사실 저는 최근에 전화 일부러 안 받은 적 있다"며 "전화 온 걸 확인했는데 2번 정도 핸드폰을 덮었다"라며 '불후'의 비공식 '스나이퍼 정'답게 돌직구를 날려 폭소를 자아낸다.그런가 하면 신승훈이 '냉동 인간'급 미모를 뽐내 모두를 놀라게 한다. 이날 1992년 당시 과거 사진을 공개한 신승훈은 현재도 밀리지 않는 외모를 자랑한 것. 이에 MC 신동엽이 헤어스타일을 콕 집어 "가발이 아닌가 하는 의심이 있었다"라고 너스레를 떨자 신승훈은 "그런 소리 많이 들었다"며 "심지어 어머니도 그런 이야기를 하셨다"라며 능청스럽게 답한다. 특히 "피부 관리를 어떻게 하냐"라는 신동엽의 질문에 신승훈은 "밖에 잘 안 나가면 된다"며 "무조건 자외선 차단"이라는 뜻밖의 꿀팁(?)으로 현장을 웃음바다로 만든다는 전언이다.한편 이번 '아티스트 신승훈' 편의 주인공인 신승훈은 '발라드의 황제'로 불리는 국민가수로 1990년대 한국 가요계를 뒤흔든 장본인이다. 이번 편에는 신승훈의 음악 세계를 추종하는 다양한 장르의 후배들이 총출동해 그의 명곡을 다시 부른다. '보컬 전쟁'이란 비공식 부제가 따라붙을 만큼 대세 뮤지션들의 역대급 무대가 펼쳐질 전망이다. 데이브레이크, 정준일, 임한별, 허각, 손이지유, 안신애, 유채훈, 정승원, YOUNG POSSE, 조째즈 등 총 10팀이 무대에 오른다.신승훈의 명곡이 다시 태어나는 '아티스트 신승훈' 편은 20일 1부에 이어 27일 2부가 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr