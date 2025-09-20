[종합] 고현정, 또 일냈다…모방 살인범=조이, 최고 시청률 7.8% ('사마귀')

사진제공=SBS

연쇄살인마 고현정이 모방살인범을 제대로 도발했다.지난 19일 방송된 SBS 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 5회는 수도권 기준 시청률 6.9%를 기록했다. 순간 최고 시청률은 7.8%까지 올랐다. 채널 경쟁력 주요 지표 2049 시청률도 최고 2.76%를 나타내며 화제성을 입증했다.이날 방송에서는 연쇄살인마 ‘사마귀’ 정이신(고현정 분)이 드디어 본격 등판한 ‘사마귀’ 모방살인 사건 범인을 강력하게 도발했다. 두 살인마의 광기 어린 대화가 소름을 유발한 가운데, 차수열(장동윤 분)은 다른 사람의 죽음 위기를 목격하며 충격에 빠졌다.앞서 모방 살인 사건 유력 용의자 서구완(이태구 분)이 의문의 뺑소니 교통사고로 사망했다. 절묘한 타이밍에 연금주택을 탈출한 정이신이 모습을 드러낸 곳은 차수열과 이정연(김보라 분)의 집이었다. 정이신이 서구완을 죽였다고 의심하는 차수열은 소식을 듣고 황급히 집으로 달려왔다. 정이신은 자신이 연쇄살인마라는 사실은 숨긴 채 “보고 싶었어. 네 옆에 있는 사람”이라고 말했다. 차수열은 분노했다.첫 번째 유력 용의자 서구완의 사망 이후, 두 번째 유력 용의자 박민재(이창민 분)는 풀려났다. 어렸을 때부터 정이신을 엄마처럼 따르며 차수열을 부러워한 박민재는 차수열이 사실은 정이신을 보고 싶어 했음을, 그런데 그걸 인정할 수 없어서 정이신을 악마로 만들고 합리화한 것이라고 했다. 정곡을 찌른 것일까. 차수열은 “살인마 칭송하는 짓 그만둬”라고 소리치며 돌아섰다.모방 살인 사건 범인이 움직이기 시작했다. 차수열에게 살인 영상이 담긴 휴대전화를 보내고, 전화까지 건 것. 마침 연쇄살인 수사팀도 박민재를 조사하다 데이트앱에서 박민재는 물론 앞선 모방 살인 사건 피해자들이 팔로우하고 있던 ‘조이’라는 여성을 발견했다. 그때 범인이 보낸 휴대전화가 울렸다. 결국 차수열은 팀원들에게 정이신에게 수사 도움을 받고 있다고 밝혔다. 자신과 모자관계인 것은 말하지 못했다.드디어 시작된 정이신과 모방 살인 사건 범인의 통화. 언제 또 피해자가 나올지 모르는 상황이지만 정이신은 흔들림 없이 범인을 도발했다. 정보를 얻기 위해 범인의 비위를 맞추기보다, 범인의 자존심을 건드리는 정이신의 행동에 연쇄살인 수사팀원들은 당황했다. 그러나 차수열만은 정이신의 생각을 읽어냈다. 그 결과 모방 살인 사건 범인은 정이신 의도대로 술술 단서를 풀어놓기 시작했다.모방 살인 사건 범인의 말에서 ‘마지막 장면’ 단서를 잡은 연쇄살인 수사팀은 조이의 팔로워 중 유명 오페라 가수를 찾아냈다. 그리고 즉시 그가 무대에 오른 공연장으로 출동했다. 그러나 정이신은 “아닐 거야”라며 차수열에게 “조이처럼 생각해야 돼. 아니면 나처럼 생각하던가”라고 말했다. 차수열은 불안했지만 혹시 모를 상황을 대비해 극장으로 향했고, 무대 후 사라진 오페라 가수를 안전하게 확보했다.그 시각 누구도 예상 못한 상황이 발생했다. 박민재가 차수열을 돕겠다며 혼자 조이를 도발, 자신의 차고지로 불러낸 것. 오페라 가수를 찾느라 박민재의 메시지를 늦게 본 차수열은 황급히 박민재에게 달려갔다. 하지만 박민재는 이미 조이에게 당한 듯 처참한 몰골로 묶여 있었다. 차수열은 박민재를 끌어안고 “죽으면 안 돼!”라고 외쳤다.5회는 탈출한 정이신과 이정연의 만남, 모방 살인 사건 범인의 본격 등판, 정이신과 범인의 광기 어린 대화, 또 다른 모방 살인 사건 발생 위기, 서서히 드러나는 범인의 윤곽, 유력 용의자 박민재의 죽음 위기 등을 빠르게, 치밀하게 보여주며 긴장감을 높였다. 여기에 정이신과 차수열의 관계, 정이신에게서 자신과 닮은 점을 발견하는 차수열의 심리 등도 디테일하게 담아냈다.‘사마귀: 살인자의 외출’ 6회는 20일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr