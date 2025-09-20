사진 = JTBC '마이 유스' 캡처

송중기의 솔직 담담한 고백이 설렘을 자아냈다.지난 19일 밤 8시 50분 방송된 JTBC '마이 유스'(연출 이상엽, 고혜진/극본 박시현)6회에서는 성제인(천우희 분)에게 고백한 선우해(송중기 분)의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 선우해는 성제인을 불러 꽃다발을 건넸다. 선우해는 "뭐 그런다고 내가 버렸던 게 없는 일이 되는 건 아니겠지만 내가 대신 사과한 셈 쳐라"며 "나도 나 안아줬잖냐"고 했다.이어 선우해는 "없던 일은 안 돼도 앞으론 네가 안아 준 것만 생각 날테니까"라며 "꽃다발 버려서 미안했다"고 했다. 그러면서 "어릴 땐 그런 예쁜 마음을 받아먹을 상태가 안 됐다"고 했다. 이말을 들은 성제연은 "네가 기억하는 넌 어땠을지 몰라도 되게 반짝거렸다"며 "재수 털리는 거랑 별개로"라고 했다.선우해는 "과거형이다"고 하자 성제연은 "너도 과거형이었잖냐"며 "뭐야 너 그때 자고 있었는데"라고 했다. 선우해는 "돌부터도 아니고 내가 너 보려고 학교 간 날이 많았다"며 "너 몇 번 더 볼 수 있을 거 같아서 출연한 게 컸고 너무 오래 잊고 살았더라"고 했다.선우해는 "누굴 좋아하면 이렇게 된다는 거"라며 "만나는 사람 없으면 나랑 만나 볼래"라고 고백했다. 성제연은 "올 것이 왔구나"라며 "손가락을 펼치더니 다른 사람들은 대충 맞으면 잘 만나는 줄 알지만 나는 그런 성격이 못 되나 봐"라고 사과했다. 이에 선우해는 "알겠다"며 "그 꽃 하루에 한 번 물을 갈아줘라"고 했다. 그런 선우해의 뒷모습을 바라보던 성제인은 망설이다가 선우해 이름을 불렀다. 선우해가 돌아보자 성제인은 "어두운 길로 다니지 마라"고 어렵게 말을 꺼냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr