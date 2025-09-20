이미지 크게보기 사진 = SBS '사마귀:살인자의 외출'

정이신(고현정 분)이 끝까지 아들을 지키고자 하는 모정을 드러냈다.19일 방송된 SBS 금토드라마 '사마귀:살인자의 외출'에서는 정이신이 탈출 후 아들 차수열(장동윤 분)의 아내 이정연(김보라 분)을 찾아가는 모습이 그려졌다.2002년 용산 경찰서 취조실, 정이신은 최중호(조성하 분)에게 아들 차수열에 관한 부탁을 했다. 정이신은 최중호가 사건 현장에서 떨어진 머리핀을 가지고 자신을 의심하자 "머리핀은 양품점에서 다 살 수 있다"라며 부인했다.이어 정이신은 "맨 위에 제 아들에 관한 내용이 가장 중요하다. 이름도 성도 다 바꿔달라. 혼자그거 말고 하나 더 제 아들 정호가 성인이 될 때까지만 형사님이 돌봐달라"고 간곡하게 부탁했다.정이신에게 이정연이 "죄송하다. 어머니가 돌아가셨다고 들었다"라고 말했고, 정이신은 "그건 맞다. 걔한테 나는 없는 사람이니까"라고 담담하게 얘기했다.이어 차수열에게 정이신은 "보고 싶었다. 네 옆에 있는 사람"라며 자신의 아들이 사랑하는 사람의 얼굴을 보고 싶었다"라고 진심을 드러냈다.하지만 차수열은 다시 정이신에게 수갑을 채웠고, 정이신은 다시 갇혔다. 차수열은 "서구완은 왜 죽였냐"고 물었고, 정이신은 "널 위협했으니까 다 죽어야지. 네 애비처럼. 이제 안전해지지 않았냐"라며 아들을 향한 단 한 가지 이유를 내세워 보는 이들을 섬뜩하게 만들었다.또한 과거 정이신의 진료 기록에는 어린 시절 어머니의 비극적 죽음을 목격한 상처가 남아 있었다. 외할아버지 정현남(이황의 분)은 "집에 불이 났는데 애 엄마가 집밖으로 나오지를 못했다. '살려달라'는 엄마 소리에 지 엄마 살리려고 들어갔는데 못 들어가게 했다. 어쩌면 엄마 일 때문에 끔찍한 일을 저질렀는지도 모른다. 다 내탓이다"고 털어놔 충격을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr