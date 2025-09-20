사진=ENA, NXT, 코미디TV

유튜버 쯔양이 '어디로 튈지 몰라' 출연을 결심하게 된 계기를 이야기했다.19일 서울 상암 스탠포드호텔 그랜드볼룸에서 ENA, NXT, 코미디TV 새 예능프로그램 '어디로 튈지 몰라' (이하 '어튈라') 제작발표회가 열렸다. 현장에는 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 참석했다.처음으로 고정 예능에 도전한 쯔양은 지금까지 유튜브 외 방송을 하지 않았던 이유에 대해 "성격이 재밌거나 웃기지 않고, 사람들과 잘 어울리지 못하는 편이었다. 집에 있는 경우가 많아 미팅조차 제대로 한 적이 없었다"고 말했다. 이어 "개인 유튜브 스케줄만으로도 바빠서 다른 일정을 소화하기 어려웠다. 그런데 '어튈라' PD님이 예전부터 꾸준히 연락을 주셨고, 계속 거절하는 상황이 반복되다 보니 얼굴이라도 뵙고 직접 말씀드려야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.쯔양은 "미팅을 통해 PD님을 뵀는데 '전혀 웃기지 않아도 되고 평소 모습 그대로 보여주면 된다'고 말씀 주셨다. 그래서 부담을 덜고 그 자리에서 출연을 결정했다"고 밝혔다.그는 "생각의 변화가 생겼다. 주변에서도 좋은 기회라며 권해줬고, 실제로 함께하면서 모두 너무 잘해주셔서 사회화되는 기분이 들었다. '어튈라'를 하길 잘했다는 확신이 생겼다"고 미소 지었다.쯔양은 또 "아직도 방송이 떨린다. 유튜브는 PD님과 단둘이 촬영하기 때문에 편했지만, 사람이 많으면 긴장돼서 피해왔다. 그런데 이번에 '어튈라'를 하면서 조금씩 익숙해지고 있다. 인사드리고 친하게 지내니 부담이 줄어든다는 걸 알게 됐다. 예전에는 연예인들이 너무 어렵게 느껴졌는데, 이번 프로그램을 통해 같은 사람이구나 하는 걸 깨달았다"고 전했다. 그러면서 "앞으로 유튜브 외 방송도 열심히 해보면 좋겠다는 생각으로 바뀌었다"고 덧붙였다.한편 쯔양은 지난해 7월 유튜브 라이브를 통해 소속사 대표이자 전 남자친구였던 A 씨로부터 4년간 폭행, 40억 갈취 등을 당해왔다고 폭로했다. 쯔양은 불공정 계약으로 인해 A씨로부터 최소 40억에 달하는 정산금을 받지 못한 것으로 전해졌으며, 정산금 청구를 비롯해 전속계약해지, 상표출원이의 등 소송과 상습폭행, 상습협박, 상습상해, 공갈, 강요, 성폭력처벌법위반 등의 혐의로 A씨를 형사 고소했지만 사건 진행 중 A씨가 사망하면서 공소권 없음으로 종결됐다.'어튈라'는 19일 오후 7시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr