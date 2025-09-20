사진=텐아시아DB

사진제공=MBC

이하 승관의 일문일답

그룹 세븐틴의 멤버 승관이 예능 '신인감독 김연경'에서 필승 원더독스 팀 매니저로 활약한다.MBC 예능 '신인감독 김연경'은 신인 감독으로 돌아온 배구계의 전설, 배구 황제 김연경의 구단 창설 프로젝트다. 김연경은 '필승 원더독스'라는 이름의 신생 배구단을 창단해 팀을 이끌 예정이다.승관은 "배구 팬으로서 언젠가 김연경 선수와 함께 프로그램을 해보고 싶었는데 실제로 이루어져 신기하고 영광이었다"며 "세븐틴 승관이기 전에 필승 원더독스의 팀 매니저 부승관으로서 선수들이 경기에 집중할 수 있도록 돕고, 에너지를 주는 것이 가장 큰 역할이라고 생각했다"고 말했다.언더독 선수들이 모인 구단 필승 원더독스에 대해서 그는 "간절함과 팀워크가 남다르다. 단순한 방송이 아니라 다시 한번 자신의 배구를 보여주려는 선수들의 진심이 느껴진다. 매니저지만 이미 1호 팬이 됐다. 방송을 보면 시청자분들도 분명 팬이 될 것"이라고 자신감을 드러냈다.승관은 "선수들과 코칭스태프들이 처음엔 저를 어려워했지만, 그럴수록 제가 먼저 편하게 다가가면서 점점 편안한 관계가 됐다. 또한 필승 원더독스의 매니저 역할을 하다 보니 세븐틴 매니저에게도 다시 한번 감사한 마음이 들게 된 계기가 됐다"고 털어놨다.끝으로 승관은 "김연경 감독님과 제작진, 코칭스태프, 선수들이 모두 피땀 흘려 준비한 프로그램이다. 저도 그 안에서 최선을 다해 서포트했으니 예쁘게 봐달라"고 관심을 요청했다.'신인감독 김연경'은 오는 28일 오후 9시 10분에 첫 방송된다.배구를 너무 좋아하고 김연경 선수의 팬으로서 언젠간 같이 배구 프로그램을 할 상상을 했는데 이루어져서 너무 신기했고 영광이었다.팀 매니저 역할이다 보니까 선수들과 코칭 스태프에게 최대한 많은 도움이 되고 싶었다. 세븐틴 부승관이기 전에 매니저 부승관으로서 선수들이 경기에 집중할 수 있게 하고 에너지를 주는 게 가장 중요하다고 생각한다.배구라는 스포츠가 룰은 잘 몰라도 막상 보면 정말 누구나 재밌게 즐길 수 있다고 생각한다. 그 안에서 언더독이었던 선수들의 투지와 열정을 보면 이 프로그램에 당연히 빠져들 것이라고 생각한다.배구를 정말 어렸을 때부터 좋아했던 사람으로서 배구가 더 많이 대중화됐으면 좋겠다. 그리고 필승 원더독스라는 팀이 잠깐의 프로젝트팀이 아닌, 계속해서 지속할 수 있는 팀이 되면 좋겠다. 또 하나의 팀을 위해서 얼마나 많은 선수들과 감독, 코칭스태프들이 노력하는지 많은 시청자분이 보시고 공감하고 응원해 주신다면 그것만으로 행복할 것 같다.정말 '신인감독 김연경'은 제작진, 김연경 감독님, 코칭스태프, 무엇보다 선수분들이 피땀 흘려 노력하신 프로그램이다. 많은 분이 응원해 주시고 챙겨봐 주신다면 큰 힘이 될 것 같다. 저도 매니저로서 최대한 서포트를 해보려 했는데 예쁘게 봐주시면 좋겠다.배구 방송은 처음이기 때문에 시청자분들이 새롭게 느낄 부분이 많을 것 같다. 배구는 규칙을 알고 봐도 모르고 봐도 누구나 빠져드는 스포츠다. 올림픽 경기 보듯 가족들과 맛있는 걸 시켜 먹으면서 보면 더 재밌을 것 같다.팬의 입장에서만 보던 배구를 현장에서 필승 원더독스의 매니저로 지내면서 전혀 다르게 경험했다. 선수들이 어떻게 훈련하고, 감독·코칭스태프가 어떻게 경기를 준비하는지 곁에서 보면서 작은 플레이 하나하나가 수많은 훈련의 결과라는 걸 깨달았고 존경심이 들었다.처음에는 긴장도 되고 잘할 수 있을까 걱정했지만 금세 적응했다. 선수들과 코칭스태프들이 처음엔 저를 (세븐틴 승관으로 생각하고) 어려워했지만, 그럴수록 제가 먼저 편하게 다가가면서 점점 편안한 관계가 됐다. 또한 필승 원더독스의 매니저 역할을 하다 보니 세븐틴 매니저에게도 다시 한번 감사한 마음이 들게 된 계기가 됐다.우선 간절함이다. 언더독이었던 선수들이 필승 원더독스에 합류하면서 단지 방송이 아니라 다시 한번 자신의 배구를 보여주려는 마음이 정말 절실하게 느껴졌다. 팀워크도 너무 좋아서 원래 결성된 팀처럼 보였다. 매니저지만 이미 1호 팬이 됐다. 방송을 보시면 모두가 팬이 될 거라 확신한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr