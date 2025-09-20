사진제공=골드메달리스트

김수현이 설립한 소속사 골메달리스트 소속 배우 이종현이 ‘신사장 프로젝트’에 합류한다.19일 골드메달리스트에 따르면 이종현은 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'에 백승무 역으로 출연한다.‘신사장 프로젝트’는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장(한석규 분)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마다. '신사장 프로젝트'는 첫회 5.9%로 시작해 2회 만에 7.4%를 돌파하며 승승장구 하고 있다.이종현은 극 중 어린 시절 보육원에 맡겨졌지만 매정한 엄마에게 이용당하며 상처받는 아들 백승무로 분해 새로운 에피소드를 이끌어 갈 예정이다.앞서 이종현은 동명의 웹툰을 원작으로 하는 티빙 오리지널 시리즈 ‘스터디그룹’에서 주연 김세현으로 데뷔, 활약한 바 있다.‘스터디그룹’ 원작 속 왜소한 체격에 싸움 못하는 김세현 역을 소화하고자 10kg 체중 감량은 물론, 목소리 톤까지 바꾸며 극에 완벽하게 이입했던 이종현이 ‘신사장 프로젝트’에서 어떤 모습으로 활약할지 기대를 더한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr