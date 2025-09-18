/ 사진제공=SLL

지난해 ENA '유어 아너'에서 '김명민 아들'로 눈길을 끈 신예 배우 허남준이 '백번의 추억'에서 열연을 펼치고 있다.지난 13일 첫 방송한 JTBC 토일드라마 ‘백번의 추억’은 1980년대, 100번 버스 안내양 영례(김다미 분)와 종희(신예은 분)의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 재필(허남준 분)을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 뉴트로 청춘 멜로드라마. 허남준은 극 중 한재필로 분했다.재필은 동인백화점 사장의 아들로 유복한 환경에서 자랐지만, 권위적인 아버지와의 갈등 속에서 내면의 상처를 지닌 인물이다. 그러나 막내 여동생 한세리(오은서 분) 앞에서는 전혀 다른 얼굴을 보인다. 갑작스럽게 방을 찾은 세리에게 화를 내는 대신, 다정하게 끌어안아 종이 인형을 함께 만들고 자장가를 불러 주기도. 이러한 ‘동생 바보’ 재필의 매력을 극대화하는 장면들은 시청자들의 설렘을 자극했다.그런가 하면 허남준의 ‘남매 케미’는 전작에서도 빛을 발했다. 특유의 강렬한 눈빛과 분위기로 눈도장을 찍은 드라마 ‘유어 아너’에서 김강헌(김명민 분)의 아들 김상혁 역을 맡아 이복 여동생 김은(박세현 분)을 향한 애정으로 압도적인 인상을 남긴 것. 특히 장례식장에서 차가운 눈빛과 대비되는 따뜻한 위로, 그리고 재판 후 마중 나온 여동생을 다정히 안아주는 장면은 보는 이들의 뇌리에 깊이 각인됐다.이처럼 허남준은 ‘유어 아너’부터 ‘백번의 추억’까지 냉철함과 다정함을 오가는 입체적인 캐릭터를 통해 현실에서 존재하기 힘든 ‘완벽한 오빠’의 이상향을 구현했다. 묵직한 존재감으로 안방극장에 색다른 설렘과 몰입감을 불어넣고 있는 허남준. ‘백번의 추억’ 속 계속해서 이어질 그의 활약에 귀추가 주목된다.한편, JTBC ‘백번의 추억’은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr