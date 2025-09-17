엑스디너리 히어로즈/ 사진=텐아시아 DB

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 다음달 컴백을 확정 지었다.17일 텐아시아 취재 결과 엑스디너리 히어로즈(건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연)는 다음달 컴백을 목표로 현재 활동 준비에 박차를 가하고 있다. 엑스디너리 히어로즈의 컴백은 지난 3월 발매한 '뷰티풀 마인드'(Beautiful Mind) 이후 약 7개월 만이다.엑스디너리 히어로즈는 이미 신곡 7개에 대한 가요 심의도 통과했다. 이날 발표된 KBS 가요심의를 보면 이들이 심의를 신청한 곡이 모두 적격 판정을 받았다. '장르의 용광로'라고 불려온 이 그룹이 어떤 곡으로 가요계에 돌아올지 관심이 쏠린다.엑스디너리 히어로즈는 지난 7월 디지털 싱글 '파이어'(FiRE)를 냈다. 같은 달 미국 일리노이주에서 열린 세계적 뮤직 페스티벌 '롤라팔루자 시카고'에 출격했다. 이들은 지난달 끝난 두 번째 월드투어 '뷰티풀 마인드'로 전 세계 14개 지역에서 18회 공연했다. 이번 신보로 광폭 행보를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr