사진제공=웨이크원

싱어송라이터 하현상이 컴백 소식을 전했다.하현상은 17일 공식 SNS를 통해 오는 25일 새 디지털 싱글 'Coyote Lily'(코요테 릴리) 발매 소식을 알렸다.함께 공개된 포스터에는 빗자국이 스며든 흙바닥 위 작은 조약돌을 쥔 손끝이 클로즈업돼 건조하면서도 묘한 긴장감을 자아냈다. 또 다른 포스터에는 탁 트인 산맥을 배경으로 선 고목이 담겨 아티스트가 펼칠 굳건한 음악적 서사를 암시했다. 간결한 오브제를 통해 이번 싱글이 지닌 서정적 무드와 진중한 내면의 서사가 상징적으로 드러났다.새 디지털 싱글 'Coyote Lily'는 가을 초입에 발매되는 계절송을 넘어 하현상의 음악적 서사를 확장하는 곡으로 자리매김할 전망이다. 이번 컴백은 하현상이 올해 선보인 'Lost'(로스트), '고양이', '화분', '장마' 등으로 이어온 감정의 궤적을 한층 넓히는 새로운 챕터로 예고됐다.또한 오는 10월 개최되는 단독 콘서트 'Navy Horizon(네이비 호라이즌)'과 맞물려 음원과 무대 모두에서 확장되는 하현상의 존재감을 보여줄 것으로 기대를 모으고 있다.한편 하현상의 새 디지털 싱글 'Coyote Lily'는 오는 25일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr