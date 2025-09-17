사진=텐아시아DB

지난달 연장 여부 논의 중이라고 공식 입장을 밝힌 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 자체 최고 순위를 갈아치웠다.16일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(9월 20일 자)에 따르면, 제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)의 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'는 '빌보드 200'에 23위로 차트인했다.이로써 제로베이스원은 종전 기록보다 다섯 계단 오른 유의미한 성적으로 '빌보드 200' 자체 최고 순위를 경신했다. 제로베이스원은 앞서 미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'로 '빌보드 200' 28위로 처음 진입한 바 있다. 제로베이스원은 또 한 번 '빌보드 200'에서 5세대 K-팝 그룹 중 가장 높은 순위를 기록하며 '글로벌 톱티어'로서의 저력을 입증했다.빌보드 내 세부 차트 성적 역시 괄목할 만하다. 제로베이스원은 '이머징 아티스트' 1위, '월드 앨범' 2위, '인디펜던트 앨범' 3위, '톱 앨범 세일즈' 5위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 5위, '아티스트 100' 19위에 올라 '빌보드 200'을 포함 총 7개 차트에 진입했다. 세계 음악 시장 중 하나로 손꼽히는 미국에서 호성적을 거뒀다는 점에서 제로베이스원의 폭발적 기세를 더욱 실감할 수 있게 됐다.제로베이스원은 정규 1집 '네버 세이 네버'로 컴백과 동시에 국내외 음반 및 음원 차트 최상위권을 섭렵하며 신기록 행진을 이어가고 있다. '네버 세이 네버'는 발매 일주일 동안 151만 장 이상이 판매되며, 제로베이스원을 '6연속 밀리언셀러' 반열에 올렸다. 또한, 이 앨범은 일본 오리콘 차트 주간 앨범 랭킹 2위, 주간 합산 앨범 랭킹 모두 2위, 라인뮤직 데일리 앨범 TOP100 1위, 중국 QQ뮤직 일간 디지털 판매 차트 1위 등에 안착해 눈길을 끌었다.타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)' 역시 국내 주요 음악방송에서 6일 연속 1위를 차지하며 그랜드슬램을 달성했다. 제로베이스원은 '아이코닉'으로 데뷔 역사상 처음으로 음악방송 6관왕을 기록, 노래 제목처럼 아이코닉한 성장 서사를 써 내려가고 있는 모습이다.'네버 세이 네버'는 평범한 현실 속에서도 특별한 무언가를 꿈꾸는 이들에게 포기하지 않는다면 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 응원의 메시지를 담고 있다. 제로베이스원은 불가능의 기록을 쏟아내며 명실상부 K-팝을 선도하는 '글로벌 톱티어'로 활약 중이다. 국내외를 아우르는 전방위적인 영향력을 발판 삼아 계속해 써 내려갈 제로베이스원의 K-팝 새 역사에 관심이 집중된다.제로베이스원은 10월 3~5일 서울 송파구 KSPO DOME에서 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''(이하 'HERE&NOW')의 포문을 연다. 'HERE&NOW'는 팬클럽 선예매만으로 3회차 공연이 전석 매진되며 시야제한석까지 추가 오픈하는 등 제로베이스원의 압도적인 인기를 보여줬다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr