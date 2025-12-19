/사진 = 시바 인스타그램

간이식까지 고려해야 했던 래퍼 시바의 건강 이상설은 다행히 해프닝으로 일단락됐지만, 그 과정에서 그가 홀로 감내해 온 정신 건강의 고충이 수면 위로 드러났다. 시바는 간수치 폭등의 원인이 항정신과 약물의 과다복용이었다고 직접 밝히며, 팬들에게 안도와 안타까움을 동시에 안겼다.시바는 18일 자신의 SNS를 통해 최근 진행한 정밀 검사 결과를 공개했다. 그는 "우려했던 간염은 아니라는 진단을 받았다"며 "최악의 상황은 면하게 되어 다행이다"라고 밝혔다.의료진에 따르면 그의 간 수치가 비정상적으로 높았던 원인은 항정신과 약물의 과도한 복용 때문인 것으로 추정된다. 시바는 "약물 영향으로 수치가 일시적으로 급등한 것 같다"고 설명하며, 이번 사건을 계기로 건강 관리에 더욱 힘쓰겠다는 다짐과 함께 걱정해 준 팬들에게 감사 인사를 전했다.앞서 그는 지속적인 헛구역질과 구토 증세로 병원을 찾았으며, 당시 간 수치가 정상 범위보다 5배 이상 높다는 판정을 받은 바 있다. 특히 바이러스성 급성 간염 가능성이 제기되면서 "상태가 악화될 경우 간 이식까지 고려해야 할 수도 있다"는 진단을 공유해 주위의 우려를 자아내기도 했다.하지만 다행히 추가 검사에서 간염이 아니라는 최종 결과가 나옴에 따라, 시바는 당분간 의료진의 권고에 맞춰 경과를 살피며 회복에 전념할 예정이다.한편 시바는 지난해 10월 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에 어머니인 코미디 김지선과 동반 출연하며 대중의 눈도장을 찍었다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr