'응답하라 1988 10주년'에 출연하는 배우 혜리가 tvN 20주년 스페셜 ID 영상의 내레이션을 맡았다. 앞서 결별한 혜리와 류준열이 '응답하라 1988 10주년'을 계기로 한자리에 모였다는 소식이 전해지며 화제를 모았다. 다만 두 사람의 동선이 엇갈리면서 직접 마주하는 장면은 포착되지 않았다.19일 첫 방송되는 tvN 예능 '응답하라 1988 10주년' 1회에서는 드라마 '응답하라 1988' 10주년을 맞아 강원도로 1박 2일 여행을 떠나는 쌍문동 가족들의 첫 번째 이야기가 그려진다. 본격적인 MT에 앞서 가평에 모인 쌍문동 가족들은 세 개의 서로 다른 장소에서 오프닝을 시작하며 각 가족의 매력과 케미를 유감없이 보여준다.여전히 시끌벅적한 덕선이네(성동일·이일화·류혜영·혜리·최성원), 당첨된 복권만큼 풍족한 케미를 자랑하는 정봉이네(라미란·김성균·류준열·안재홍·이민지), 그리고 나머지 가족들인 동룡이네(유재명·이동휘), 택이네(최무성·박보검), 선우네(김선영·고경표)가 세 곳에서 만나 '따로 또 같이'의 재미를 선사할 것으로 기대를 모은다.이날 쌍문동 가족들은 1988년도에 갇힌 콘셉트 속 환복 찬스까지 걸린 초유의 용돈 게임에 도전한다. "아빠도 이런 게임은 처음이라서"라며 드라마 속 명대사를 소환한 성동일, 10년 만에 첫 예능에 도전하는 유재명, "쌍문동은 하나잖아요"라고 외치는 이동휘 등 가족마다 예상치 못한 찐텐과 반전이 터져 나오며 현장을 웃음으로 가득 채운다는 전언이다.또 어디에서도 들을 수 없었던 드라마 '응답하라 1988' 관련 다채로운 비하인드가 흥미를 더한다. 안재홍은 "해외에서 '응팔'을 이렇게 많이 볼 줄 몰랐다"며 인도에서 드라마 팬을 만난 이야기를 전하고, 류준열은 "드라마를 잘 안 보시는 박찬욱 감독님도 너무 재밌게 보셨다"고 밝혀 눈길을 끈다. 이 외에도 10주년 MT가 성사된 뒷이야기와 함께, 추억의 애장품 공개 시간 등 시청자들의 향수를 자극할 특별한 순간들이 이어진다.한편 혜리가 내레이션을 맡은 tvN 20주년 스페셜 ID 영상이 공개되며 시선을 사로잡고 있다. 이날 tvN 공식 인스타그램과 유튜브 채널을 통해 공개된 ID 영상은 "10년만큼 커버린 우리들, 그만큼 더 즐거워진 우리의 만남"이라는 혜리의 내레이션과 함께 '응답하라 1988' 속 명장면 그리고 10년 만에 다시 모인 쌍문동 가족들의 재회를 담아내며 팬들에게 추억과 감동은 물론 또 다른 만남의 기대감까지 선사하고 있다.tvN 20주년 에디션으로 꾸며지는 '응답하라 1988 10주년'은 이날 오후 8시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr