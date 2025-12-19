텐아시아 DB

새 싱글 ‘TEMPO’(템포)를 발표한 샤이니 민호가 음악방송 및 연말 무대에 출격한다.민호는 오는 20일 방송되는 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 이번 싱글의 타이틀 곡 ‘TEMPO’ 퍼포먼스를 펼친다. 앞서 단독 팬미팅을 통해 쿨하고 에너제틱한 매력을 담은 무대를 먼저 선보여 뜨거운 호응을 얻었다.또한 민호는 오는 31일 열리는 ’2025 MBC 가요대제전’에서도 신곡 ‘TEMPO’ 무대를 꾸민다. 3년 연속 ‘가요대제전’ MC로 발탁되어 안정적인 진행 실력과 긍정적이고 유쾌한 에너지를 선사한다.‘TEMPO’는 상대방이 원하는 속도에 맞춰 다가가겠다는 내용을 담은 타이틀 곡이다. 또 소중한 이들에게 보내는 위로와 응원의 메시지를 녹인 ‘You’re Right’(유아 라이트) 총 2곡으로 구성되어있다. 아이튠즈 톱 송 차트 전 세계 12개 지역 TOP10, 국내 주요 음반 차트인 한터차트 일간 1위를 차지하는 등 좋은 반응을 얻고 있다.한편 지난 17일 민호와 같은 그룹으로 활동 중인 샤이니 키는 불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 사실임을 인정했다. 키는 반성하고 있다며 출연 중이던 방송에서 하차하겠다는 뜻을 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr