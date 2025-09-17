'커밍아웃' 유명 유튜버, 알고보니 '엄친아'였다…"전교 1등 놓친 적 없어" ('돌싱포맨')[종합]

사진=김똘똘 SNS

김똘똘이 초등학교 4학년 때 성 정체성을 알았다고 밝혔다.지난 16일 방송된 SBS 예능 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서는 이지혜, 손담비, 김똘똘이 게스트로 출연했다.이날 김똘똘은 “중학교 전교 1등, 과천 외국어 고등학교 일본어과를 졸업하고 성균관대 전자전기공학부를 졸업했다”며 엄친아 면모를 밝혔다.김똘똘은 어린 시절 공부를 열심히 했던 이유에 대해 “초등학교 4학년 때부터 남들과 다르다는 걸 알았다. 직감적으로 말하면 안 되겠다 싶었다. 안 그래도 친구들이 홍석천 같다고 하니까. 일부러 태권도 학원 다녔다. 무시 안 당하려면 공부 잘해서 대단한 사람이 돼야 겠다고 생각했다"고 말했다. 이어 "배치고사를 봐서 중학교에 들어갔는데 담임선생님이 네가 전교 1등이니 공부 열심히 하라고 하더라. 자신감이 붙어서 1등을 놓친 적이 없다”고 덧붙였다.부모님에게 커밍아웃은 20대 후반에 했다고. 김똘똘은 “유튜브를 통해서 밝혔다. 집에서 고해성사하는 것처럼 하는 게 싫었다. 행복한 모습을 보여주면 인정해주겠지 했는데, 잘못 생각한 거였다. 허락을 받고 커밍아웃을 했어야 했는데 생각이 짧았다”고 후회했다.이어 김똘똘은 “집에서 난리가 났다. 독립해서 살고 있었는데 전화 수십 통이 오더라. 부모님이 집에도 찾아왔는데 무서워서 못 만났다. 장문의 메시지로 탈 동성애가 가능하다고, 치료 받아보자고 해서 배신감 때문에 6개월간 연락을 안 했다. 그 뒤 엄마는 만났지만, 아빠는 4년 동안 아예 안 봤다”고 밝혔다.현재 관계에 대해서는 "유튜브가 잘 되고 여러 매체에 나가면서 인기를 얻은 뒤에 아빠가 보자고해서 만났다. 난 요즘 행복하다고 하니까 아빠가 '나는 네가 피폐한 삶을 살까봐 걱정했다'고 하더라. 부모님은 결국 내 편이었다. 지금은 너무 사이좋게 지낸다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr