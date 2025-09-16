사진=최준희 SNS

사진=최준희 SNS

故최진실의 딸 최준희가 충격적인 화정 전 후 영상을 공유했다.최준희는 16일 자신의 인스타그램에 "맨만 있고 리치는 없음 ㅋㅋ🤦‍♂️🍎"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최준희가 그룹 에스파의 신곡 'Rich Man' 도입부에 맞춰 립싱크를 하고 있는 모습. 그러나 화장 전과 후가 큰 차이를 보여 누리꾼들은 "비포 ai죠.. 이렇게 이쁜데 생얼이 그럴 리가 없어.."라며 믿기지 않는 듯한 반응을 보였다. 그러자 최준희는 "네ㅋㅋ"라고 답해 누리꾼들의 마음을 쓸어내리게 했다.한편 2003년생인 최준희는 과거 루푸스병 투병으로 96kg까지 쪘다가 최근 41kg까지 감량해 많은 관심을 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr