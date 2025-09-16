텐아시아 DB

개그맨 장동민이 배우 박성웅의 몰입에 놀랐다.16일 오후 2시 서울시 구로구 신도림 라마다 호텔에서 넷플릭스 예능 ‘크라임씬 제로’ 제작발표회가 열렸다. 행사에는 윤현준PD, 황슬우PD, 장진, 박지윤, 장동민, 김지훈, 안유진이 참석했다.이날 장동민은 인상적이었던 게스트로 박성웅을 뽑으며 “박성웅 형님 나올 때는 실제로 무서워서 플레이를 잘 못했다. 과몰입인지 본모습인지 모를 정도로 몰입을 해주셨다”라고 너스레를 떨었다.그러면서 “게스트 중 가장 몰입을 심하게 하시고, 즐겨주셨다. 저희가 너무 몰입하는 모습에 무서워서 플레이를 잘 못한 기억이 있다”며 “이제는 게스트라고 해서 구워 삼을 수 있겠다고 생각한 플레이어는 없다”고 덧붙였다.한편 '크라임씬 제로'는 용의자와 탐정이 된 플레이어가 그들 가운데 숨어있는 범인을 찾아내는 레전드 롤플레잉 추리 게임 예능으로, 오는 23일 첫 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr