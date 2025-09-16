[공식] 샤이니 태민, 데뷔 18년 차에 벅찬 소식 전했다…2026 '코첼라' 라인업 합류

2008년 데뷔한 그룹 샤이니의 멤버 태민이 2026 '코첼라' 라인업에 이름을 올렸다.16일(이하 현지시간) 발표된 2026 '코첼라' 라인업에 따르면 태민은 내년 4월 11일과 18일 코첼라 무대에 오른다. K팝 남자 솔로 아티스트로는 유일하게 합류해 글로벌 팬들의 이목이 집중시키고 있다.태민은 압도적인 무대 장악력과 독창적인 퍼포먼스로 '역솔남'이라는 수식어를 꿰차며 K팝 대표 퍼포머로 자리매김했다. 유려하면서도 치명적인 안무와 완벽한 라이브 퍼포먼스 역량을 꾸준히 입증해 온 그는 글로벌 무대인 코첼라에서도 진가를 발휘할 전망이다.지난 13일 스페셜 디지털 싱글 'Veil(베일)'을 발매한 태민은 지난 8월, 중국 항저우에서 단독 팬미팅 '2025 TAEMIN FANMEETING [CLASS-MATE] in HANGZHOU(2025 태민 팬미팅 [클래스-메이트] 인 항저우)'를 성료했다. 최근에는 일본 아레나 투어 '2025 TAEMIN ARENA TOUR 'Veil'(2025 태민 아레나 투어 'Veil')'을 개최하는 등 아시아 전역에서 활발한 활동을 이어가고 있다.코첼라는 1999년 시작된 미국 최대 규모 음악 축제로, 매년 20만 명 이상의 관객이 운집한다. 세계적인 아티스트들이 집결하는 만큼 출연만으로도 글로벌 영향력을 입증하는 무대다. 이번 2026 코첼라에는 태민과 함께 세계 정상급 팝스타들이 대거 참여해 더욱 화려한 라인업을 자랑할 예정이다.한편 태민은 오는 20일~21일 사가, 다음 달 4일~5일 시즈오카, 11월 29일~30일 치바, 12월 24일~25일 효고 등에서 아레나 투어를 이어간다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr