텐아시아 DB

세븐틴 호시가 선한 영향력을 펼쳤다.16일 사랑의열매사회복지공동모금회는 호시가 잠비아 교육 환경 개선을 위해 1억원을 기부했다고 알렸다. 성금은 잠비아 은돌라 만산사 공립학교 교실 신축과 리모델링에 사용될 예정이다. 만산사 공립학교는 유치원부터 7학년까지 약 350명이 재학 중인 곳이다.호시는 "열악한 환경에서 성장하는 아이들에게 조금이나마 힘과 응원을 주고 싶다"며 "새롭게 지어질 교실에서 아이들이 더 건강하게 성장해 나가길 바란다"고 밝혔다.앞서 호시는 2021년 1억원을 기부하며 사랑의열매 1억원 이상 고액 개인기부자 모임인 아너 소사이어티 2655호 회원으로 가입했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr