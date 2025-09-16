사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 첫째 딸의 근황을 전했다.이지혜는 지난 15일 자신의 인스타그램 스토리에 "케데헌 보고 맨날 아이돌처럼 행동하는 아기"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이지혜의 딸이 1인용 소파에 두 다리를 모은 채 앉아 있는 모습. 이지혜의 딸은 자신을 찍는 카메라를 향해 새초롬한 표정을 지어 보이고 있어 눈길을 끌었다. 그러나 이지혜는 그런 딸의 표정에 대해 "아이돌 표정이냐 뭐냐ㅋㅋ"라고 반응해 보는 이들의 웃음을 유발했다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 알려졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr