김일우, 박선영

사진 제공=채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업’

‘신랑수업’ 김일우-박선영이 반려견들의 첫 상견례를 추진한다.오는 17일 방송하는 채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업’(이하 ‘신랑수업’) 181회에서는 김일우와 박선영이 각자의 반려견을 데리고 강릉에서 데이트를 하는 모습이 펼쳐진다.이날 김일우는 반려견을 데리고 강릉까지 행차한 박선영을 마중 나간다. 새로운 헤어스타일로 변신한 박선영은 자신의 반려견과 함께 웃으며 나타난다. 스튜디오에서 두 사람의 달달한 기류를 지켜보던 ‘교장’ 이승철은 “누구 때문에 펌을 했을까?”라며 잔뜩 몰입한다.이후 두 사람은 반려견들을 인사시킨 뒤 동반 산책을 하고, 애견 동반 호텔에 들어가서 더 친해지기 위해 본격적인 노력을 한다. 그러던 중 박선영은 김일우를 위해 챙겨온 영양제 선물을 건넨다. 또한 “혈액 순환에 좋다”며 손 마사지까지 손수 해준다. 예상치 못한 이벤트에 김일우는 “(이렇게까지 챙겨주는 것에) 특별한 이유가 있는 건 아니지? 지금 대낮인데?”라고 너스레를 떨고 박선영은 “이유가 있길 바라시냐?”며 맞받아친다.그런가 하면, 두 사람은 반려견들과 함께 식당에서 푸짐한 식사를 즐긴다. 미나리전에 생막걸리를 곁들여 식사를 하던 중 박선영은 “개들도 (상견례처럼 인사시키는 게) 쉽지 않은데, 사람들끼리도 결혼 앞두고 집안에서 반대하면 참 힘든 문제구나 싶다”고 털어놓는다. 김일우는 “가장 중요한 건 두 사람의 (좋아하는) 감정이라 생각한다. 혹시 남동생이 ‘매형 좀 데리고 와 봐’라는 말은 안 해?”라고 돌발 질문한다. 그러자 박선영은 “다음에 내 남동생도 같이 보자”고 답해 김일우를 미소짓게 한다.김일우, 박선영의 설레는 강릉 상견(犬)례 데이트는 오는 17일 밤 9시 30분 방송하는 채널A ‘신랑수업’ 181회에서 만날 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr