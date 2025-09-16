사진 제공=MBC '손석희의 질문들'

'손석희의 질문들'이 이번 주에 만날 손님은 배우 이영애다.오는 17일 방송되는 MBC '손석희의 질문들'에는 그동안 예능 프로그램에는 가끔 얼굴을 비쳤던 이영애가 토크쇼에 출연한다. 진행자인 손석희는 "무려 25년 전에 섭외에 실패한 후 결국 4반세기 만에 만나게 되었다"며 감회를 전했다.'질문들'은 배우 이영애의 필모그래피를 따라가면서 한국의 영화와 드라마사의 전성기를 집대성해낸다. 그가 오래전에 남긴 대사는 지금도 대중들에겐 일상어로 남아 생명력을 발휘한다. 그 유명한 '라면 먹을래요?'('봄날은 간다')와 '너나 잘하세요'('친절한 금자씨')등이 그렇다. 이영애는 손석희가 '너나 잘하세요'를 부탁하자 마지못해 던지고는 무척 미안해했다고.올해는 특히 이영애가 출연했던 '공동경비구역 JSA' 상영 25주년, '친절한 금자씨' 상영 20주년을 맞는 해다. 게다가 이영애는 '대장금'을 비롯해 여덟 편을 MBC와 함께 했으니, 드라마 왕국을 자처했던 MBC로서는 자신의 아카이브 만으로도 이영애의 전성기를 그려낼 수 있다.이제 50대 중반에 접어든 '산소 같은 여자'는 여전히 새로운 드라마에 도전하고 있고, 손석희는 진지하게, 때로는 유쾌한 농으로 이 배우가 여전히 대중에게 산소를 불어넣는 존재라는 것을 확인시킨다. 이영애는 "만일 드라마와 영화의 타임캡슐에 꼭 한 작품을 넣어야 한다면 무엇을 넣겠느냐?"는 손석희의 질문에 "당연히 '대장금'이지만 그래도 이 시간 이후에 나올 수 있는 좋은 작품을 위해 공간 하나쯤은 남겨두었으면 좋겠다"고 답해 나이를 더할수록 식지 않는 연기에 대한 열망을 나타내기도 했다.세 번째 시즌을 진행 중인 '손석희의 질문들'은 매회 화제를 모으며, 그동안 만나기 어려웠던 손님들을 스튜디오에 앉히고 있다. 이영애 이후의 다음 손님이 누구인가에 대해 제작진은 "아마도 지금 국내외적으로 가장 관심을 받고 있는 인물일 것"이라며 말을 아꼈다.MBC '손석희의 질문들'은 오는 17일 오후 9시에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr