배우 추영우가 가수 로이킴과 함께 디지털 싱글을 발표했다.지난 15일 로이킴 공식 유튜브 채널에는 추영우와 로이킴이 듀엣 호흡을 맞춘 디지털 싱글 '시간이 멈췄으면'의 라이브 클립이 게재됐다.공개된 영상에는 추영우가 지난 6일 발매한 '시간이 멈췄으면'을 로이킴과 함께 가창하는 모습이 담겼다. 각기 다른 매력의 두 사람의 목소리가 조화롭게 어우러지며 곡이 지닌 서정적인 분위기를 극대화했다. 추영우와 로이킴은 호흡 속에 하모니를 완성하며 몰입도를 이끌었다.'시간이 멈췄으면'은 벅차도록 행복한 지금 이 순간이 그대로 멈췄으면 하는 마음을 담은 곡이다. 노래를 듣는 모두가 그 순간만큼은 세상 가장 행복한 사람이 되었으면 하는 간절한 염원이 녹여져 있다. 로이킴이 작곡과 작사에 참여해 완성도를 더한 가운데, 추영우의 섬세한 감정 표현력이 빛을 발했다.한편, 추영우는 최근 서울에서 단독 팬미팅 '2025 CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR 'Who (is) Choo?' in SEOUL'을 성황리에 마쳤다. 추영우는 이어 방콕, 타이베이, 오사카, 도쿄 등 아시아 주요 도시에서 팬미팅을 열 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr