김재중이 청소년들에게 진심어린 조언을 했다.15일 밤 10시 45분 MBC '오은영 리포트-결혼지옥'에서는 '청춘 지옥-어른들은 몰라요' 특집 2부가 그려진 가운데 김재중의 영상편지가 공개된 모습이 그려졌다.이날 방송에서 오은영, 김응수, 소유진, 박지민, 문세윤이 일산 주엽고 학생들 앞에 나타나 청소년들의 고민을 듣는 시간을 가졌다. 학생들을 본 오은영은 "건강한 에너지가 이 안에 가득 차 있다"며 "이 생기 너무 좋다"고 했다.이후 어른들은 상상도 못 했던 10대들의 고민이 등장했다. 학생들은 부모님의 기대나 진로, 그리고 친구 관계에 대한 다양한 고민을 꺼냈다. 이때 깜짝 무대로 걸그룹 세이마이네임이 깜짝 지원 사격에 나섰다.특히 세이마이네임 도희는 친구들 사이에서 소외됐다는 학생의 사연에 자신의 실제 경험담을 고백하며 "고1 체육대회를 기점으로 완전히 투명 인간이 됐다"고 하면서 소외감으로 힘들었지만 그 힘든 시기를 극복했다고 밝혔다.이가운데 김재중의 깜짝 영상 편지가 공개 돼 놀라움을 자아냈다. 김재중은 "요즘 청소년들이 가지고 있는 고민을 함께 나누는 자리가 마련됐다고 하니 마음이 쓰이고 응원해 주고 싶다"며 "나는 뭘 좋아하지 앞으로 뭘 해야하지 이런 고민을 안고 있는 친구들이 많다고 들었다"고 했다.이어 김재중은 "저는 요즘 이런 말이 와 닿는게 '꿈은 내가 나에게 해주는 약속이다' 인데 혹시 지금 그 약속을 지키기 위해 애쓰는 친구들이 있다면 그 마음 정말 멋진거다"며 "하지만 서두르지 않아도 괜찮고 남들과 달라도 괜찮다"고 했다. 김재중은 "조금씩 자신만의 속도로 가도 충분하다"며 "그 안에서 소소하게 나마 나만의 행복을 찾길 바란다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr