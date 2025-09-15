아이딧/ 사진=조준원 기자 wizard333@

스타쉽엔터테인먼트의 새 보이그룹 아이딧(IDID)이 가요계에 첫걸음을 내디뎠다.아이딧(장용훈, 김민재, 박원빈, 추유찬, 박성현, 백준혁, 정세민)이 15일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.'(I did it.) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다. 아이딧은 스타쉽이 크래비티 이후 5년 만에 선보이는 보이그룹이다.장용훈은 "존경하는 선배들의 뒤를 이어서 5년 만에 데뷔한다. 가수가 되기로 마음먹은 순간부터 항상 무대를 꿈꿔왔는데, 드디어 이렇게 데뷔해서 기쁘다"고 소감을 밝혔다. 그는 "선배님들의 뒤를 이어서 우리도 스타십의 멋진 보이그룹이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.아이딧은 스타쉽의 자체 서바이벌 프로그램인 '데뷔스 플랜'을 통해 선발된 7명의 멤버로 구성됐다. 김민재는 "간절하게 기다렸던 순간이다. 데뷔 프로젝트를 하면서 '나는 해낸다', '꼭 데뷔한다'는 믿음이 있었다. 우리가 얼마나 멋진 팀이 되는지 보여드리겠다"고 포부를 밝혔다.여러 유명 아티스트를 배출한 스타쉽에서 5년 만에 선보이는 보이그룹 아이딧. 장용훈은 "많은 관심과 기대를 받고 있음에 감사하고 설렌다. 선배들처럼 월드 투어나 해외 페스티벌 등 큰 무대에서도 퍼포먼스 역량을 발휘하고 싶다. 기대에 부응할 수 있도록 하겠다"고 말했다.이들의 데뷔를 앞두고 몬스타엑스, 아이브, 크래비티 등 소속사 선배들이 조언을 아끼지 않았다. 박원빈은 "선배들이 현장이나 회사에서 마주칠 때마다 웃으면서 응원해 줬다. LA에서 열린 케이콘 때 몬스타엑스 선배들이 '최선을 다하라'고 격려해 줬다. 선배님들의 명성에 걸맞은 후배가 되겠다"고 했다. 백준혁도 "크래비티 선배들이 '무대는 기세다, 겁먹지 마라'라고 조언해 줬고, 아이브 레이 선배도 무대에서 활용할 수 있는 제스처나 무대 매너 등을 알려줬다"고 덧붙였다.아이딧에 앞서 올해 코르티스, 킥플립 등 신인 보이그룹이 데뷔했다. 이 가운데 아이딧만의 차별점을 묻는 말에 박성현은 "익숙하면서도 새롭고 신선한 모습을 보여드릴 수 있다는 게 우리의 가장 큰 매력 포인트"라고 답했다. 이어 "그룹 평균 나이가 18살이다. 이 나이대에 갖고 있는 낭만에 퍼포먼스와 힙합을 곁들인 독보적인 그룹이 되고 싶다. 젊은 에너지, 영한 에너지를 보여드리겠다"고 말했다.장용훈은 "아이딧만의 강점은 즐거움이다. 정식 데뷔 이전에 음악방송 및 해외 공연 활동으로 다양한 무대를 경험했다. 그 경험을 통해 무대에서 춤추고 노래하면서 팬들과 교감하는 게 얼마나 즐거운 일인지 느낄 수 있었다. 무대 위에서 느낀 즐거움을 그대로 관객들에게 전할 수 있다는 게 우리의 강점이다"라고 했다.팀의 롤모델은 미래의 아이딧이다. 장용훈은 "오랫동안 시간이 지나도 잊히지 않는 그룹이 되고 싶다. 콜드플레이나 브루노 마스처럼 한 시대의 상징 같은 그룹으로 성장하고자 한다"고 밝혔다. 더불어 "월드 투어나 해외 공연 등 큰 무대에서도 많이 참여해서 무대적인 역량을 키우고 싶다"고 전했다.타이틀곡 '제멋대로 찬란하게'는 자유롭고 에너지 넘치는 감성을 담은 곡으로, 어쿠스틱 기타와 리드미컬한 드럼이 이끄는 경쾌한 사운드 위에 멤버들의 청량한 보컬이 더해져 밝고 쿨한 아이딧만의 청춘 에너지를 보여준다.아이딧의 데뷔 앨범 '아이 디드 잇.'(I did it.)은 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr