'52세' 최은경, KBS 퇴사 23년만에 입 열었다…"아무도 앵커 시켜주지 않아" ('백반기행')

사진=텐아시아DB

방송인 최은경이 몸매 유지 비법을 공개했다.최은경은 지난 14일 방송된 TV조선 ‘식객 허영만의 백반기행’에 출연했다. 최은경은 어린 시절 추억이 깃든 곳들을 방문하고 아름다운 시절을 회상하는 토크를 펼쳤다.이날 최은경은 자신의 고향인 창원에서 오프닝을 시작한 만큼, 특유의 밝은 에너지와 센스 넘치는 사투리, 프로다운 진행 능력을 펼쳤으며 많은 추억을 쌓았던 창원, 마산에 대한 애정을 드러냈다.우선 최은경은 마산 어시장 골목에 위치한 한 작은 식당에서 맛있는 음식을 먹으며 솔직한 자신의 이야기들을 털어놨다. 특히 숨가쁘게 달려왔던 지난 날들을 떠올리며 “13년간 한 프로그램('동치미')을 진행했다. 진짜 열심히 해서 미련이 없다. ‘나 자신 칭찬해’라며 나왔다”고 고백했다.이어 “10년 동안 삶의 속도가 빠르게 돌아갔는데 이제는 안되겠다 싶었다”라고 덧붙이며 인생의 전환점을 맞았다고 밝혔다.1995년부터 KBS 아나운서로 활동한 최은경은 리포터, 라디오 DJ, 월드컵 프로그램 진행 등 다방면에서 활약해왔다. 이 가운데 그는 앵커 도전에 대한 아쉬움을 드러내며 “뉴스하는 사람이 멋있어서 아나운서가 되고 싶었는데, 아무도 시켜주지 않았다”라고 토로해 웃음을 자아냈다.최은경은 2002년 퇴사 후 프리랜서 방송인으로 전향하고, 개성 넘치는 비주얼과 재치있는 진행 실력을 자랑하며 쉼없이 활동 중이다.최은경은 현재 자신의 유튜브 채널 ‘최은경의 관리사무소’를 진행하며 패션, 쿠킹, 라이프스타일 등 다양한 이야기들을 나누고 많은 팬들과 소통하고 있다.20년간 운동을 거르지 않으며 철두철미한 자기관리에 힘써온 최은경은 “다이어트는 귀찮아서 하지 않는다. 예전에는 몸무게를 더 줄여야 한다는 생각을 했는데, 이제는 숫자는 안보고 근육량만 본다”고 밝히며 탄탄하고 건강한 몸매를 유지할 수 있는 비결을 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr