정지선 셰프가 파격 분장에 나섰다.지난 14일 정 셰프는 자신의 계정을 통해 "#중국 #청두 #사천 #시키는거다해보기 #경험 #특별한시간"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 정 셰프는 중국 스타일로 변장을 한 모습. 화려한 메이크업과 의상이 시선을 끈다.이를 본 '배구 여제' 김연경은 "잘어울린다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ", 최현석 셰프는 "ㅋㅋㅋ 무협고수"라는 댓글을 남겼다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr