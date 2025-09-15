사진=고현정, 'W KOREA' 각 SNS

배우 고현정이 그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니(문서윤)의 화보 게시물에 '좋아요'를 눌렀다가 취소했다고 알려졌으나 이는 사실이 아닌 것으로 확인됐다.고현정은 지난 11일 패션 매거진 'W KOREA' 공식 인스타그램 계정에 공개된 애니의 화보에 '좋아요'를 누르며 응원의 마음을 드러냈다. 그러나 일부 매체는 15일 "고현정이 애니를 향한 자신의 응원이 주목을 받자 '좋아요'를 취소했다"고 보도했다. 하지만 텐아시아 확인 결과 이날 11시 45분 기준 'W KOREA' SNS 속 애니 화보에는 고현정의 '좋아요'가 없어지지 않은 상태다.애니는 2002년 생으로 신세계 정유경 회장의 장녀이자 이명희 회장의 외손녀이다. 정용진 신세계 회장의 조카이기도 하다. 고현정은 1995년 SBS 드라마 '모래시계'로 스타덤에 오른 후 그해 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼 후 돌연 연예계를 은퇴했다.고현정은 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2003년 합의 이혼했다. 이후 '봄날'로 연예계에 다시 복귀했고, 드라마 '여우야 뭐하니', '히트', '선덕여왕', '대물', '여왕의 교실', '마스크걸' 등으로 활약했다. 현재는 SBS 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'에 출연 중이다.한편 애니는 지난 6월 혼성 그룹 올데이 프로젝트로 데뷔했다. 올데이 프로젝트는 더블 타이틀곡 '페이머스', '위키드'로 데뷔와 동시에 음원 차트 1위에 오르는 등 괴물 신인으로 주목받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr