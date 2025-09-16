사진=티빙

남유정이 티빙 숏 오리지널 시리즈 '1도 없는 남자'에 출연해 극 중 신우와 핑크빛 로맨스를 그린다. 그는 앞서 지난해 4월 브레이브걸스를 탈퇴했으며, 같은 해 8월에는 배우 이규한과 약 1년간의 교제 끝에 결별 소식을 전했다.남유정이 출연을 확정 지은 '1도 없는 남자'는 모든 것이 완벽하지만 딱 한 가지씩 결핍된 남자들, 그리고 그들과 연애하는 세 명의 단짝 여자 친구들의 성장 극이다. 연출은 비글루 숏폼 드라마 '꼬리가 길면 잡힌다니까'의 김지환 PD, 극본은 '뇌 아내의 모든 것' 김혜영 작가가 맡아 완성도를 높였다.남유정은 극 중 베테랑 메이크업 아티스트 남새미 역을 맡는다. 새미는 크루들 앞에서는 완벽한 '실장님'이지만, 연인 서재현(신우 분)의 끝없는 눈치 없음과 센스 부족으로 갈등에 빠진다. 새미는 안정된 가정을 꿈꾸면서도 '센스 1도 없는 남자'와의 미래를 고민하는 인물로, 남유정은 사랑과 현실 사이에서 흔들리는 내면을 섬세하게 그려내며 시청자들의 공감을 이끌 예정이다.앞서 남유정은 특유의 친근하고 밝은 매력으로 대중에게 사랑받았으며, 다양한 예능과 유튜브 콘텐츠에서 활약하며 존재감을 입증했다. '1도 없는 남자'를 통해 2016년 데뷔 후 첫 연기에 도전해 색다른 얼굴을 보여줄 남유정의 모습에 관심이 쏠린다.'1도 없는 남자'는 15일 오후 2시 티빙 앱에서 단독 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr