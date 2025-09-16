/ 사진제공= tvN

tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’에서 성동일과 이준호가 90년대 부자로 만난다.tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’(연출 이나정·김동휘, 극본 장현, 기획 스튜디오드래곤, 제작 이매지너스·스튜디오 PIC·트리스튜디오)는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 ‘강태풍’의 고군분투 성장기를 그린다. 대한민국을 강타한 위기로 인해 세상이 끝난 것만 같았던 시기에도 자신의 자리를 지키며 삶을 멈추지 않았던 보통 사람들의 가슴 뜨거운 생존기를 통해 오늘 날 힘든 순간을 지나고 있는 누군가에게 따뜻한 위로와 용기를 선사할 전망이다성동일은 강태풍(이준호)의 아버지 ‘강진영’ 역으로 특별출연한다. 강진영은 없는 살림에서 스스로 길을 개척해 회사를 일궈낸 자수성가형 사업가이자, 사랑을 서툴게 표현하는 전형적인 한국의 아버지상이다. 가족을 지키기 위해 낮밤을 가리지 않고 일하고, 누구보다 아들 강태풍을 아끼지만, 정작 그 진심은 쉽게 내비치지 못한다. 성동일 특유의 인간미와 묵직한 존재감이 더해져, 치열했던 90년대 한국 사회 속 가장의 무게와 아버지의 초상을 진하게 담아낼 전망이다.무엇보다 주목되는 건 이준호와의 부자 호흡이다. 패기 넘치는 자유로운 청춘 강태풍과 묵묵히 회사를 일궈온 아버지가 서로 부딪히고 사랑하며 쌓아가는 입체적인 부자 케미가 펼쳐질 전망이기 때문. 그 과정에서 시대가 달라도 변하지 않는 부정(父情)의 무게와 세대 간의 간극이 고스란히 드러나며, 보는 이들에게 깊은 공감을 안길 예정이다. 특히 성동일이 최근 다양한 작품에서 보여준 ‘개딸 아버지’ 이미지와 달리, 이번에는 이준호와 함께 묵직한 부자 호흡을 선보일 예정이라 기대감을 더욱 높인다.제작진은 “성동일의 특별출연 자체가 작품에 큰 힘을 불어넣고 있다”며 “이준호와의 리얼한 부자 케미스트리를 통해 ‘태풍상사’가 전하려는 공감과 울림이 한층 깊어질 것”이라고 전했다. 이어 “특히 성동일이 그려낼 90년대 아버지의 모습은 세대를 넘어 공감과 향수를 자극하며, 작품의 현실감을 한층 배가시킬 전망이니 많은 기대 부탁드린다”라고 덧붙였다.tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’는 ‘폭군의 셰프’ 후속으로 오는 10월 11일 토요일 밤 9시 20분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr