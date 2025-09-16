사진=(주)쇼노트

1991년생 미혼 배우 이상이가 '셰익스피어 인 러브' 서울 공연 성료 소감을 밝혔다.이상이는 지난 7월 5일부터 9월 14일까지 예술의전당 CJ토월극장에서 열린 연극 '셰익스피어 인 러브'에서 주인공인 윌 셰익스피어 역을 맡아 2023년 초연에 이어 다시 한번 압도적인 무대 장악력을 입증했다.동명 영화를 원작으로 하는 '셰익스피어 인 러브'는 슬럼프에 빠진 젊은 극작가 셰익스피어가 귀족 여성 비올라와의 운명적인 만남을 통해 사랑과 창작의 열정을 되찾아가는 여정을 그리는 작품.이상이는 탄탄한 연기력은 물론 또렷한 발성과 풍부한 표정, 부드러우면서도 힘 있는 목소리로 예술적 갈망과 야망을 지닌 극작가이자, 사랑과 꿈을 좇는 청년인 윌 셰익스피어를 생동감 넘치게 표현하며 이상이만의 '윌 셰익스피어'를 탄생시켰다.공연 사진에서 이상이는 땀이 맺힌 채 열연을 펼치고, 여유롭게 미소 지으며 무대를 즐기는 모습으로 시선을 사로잡는다. 그는 "'셰익스피어 인 러브' 서울 공연을 사랑해주신 모든 분께 진심으로 감사드린다. 시와 사랑이 주는 신비로움을 경험할 수 있는 작품으로 기억되었으면 좋겠다. 부산 공연 또한 많은 기대와 사랑 부탁드린다"라며 서울 공연을 마친 소감과 부산 공연을 향한 기대감을 전했다.이상이는 10월 19일 부산문화회관 대극장에서 열리는 '셰익스피어 인 러브' 부산 공연을 통해 시즌 마지막 무대에 오를 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr