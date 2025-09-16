사진=텐아시아DB

신규 예능 '어디로 튈지 몰라'에서 2000년생 조나단이 쯔양에게 석고대죄해 그 배경에 궁금증이 모인다.ENA, NXT, 코미디TV가 공동 제작하는 신규 예능 '어디로 튈지 몰라'(이하 '어튈라')는 짜인 리스트도, 사전 기획된 코스도 없이, 오로지 최고의 맛집 사장님들이 직접 추천하는 신뢰도 100% 진짜 맛집을 찾아가는 노(No) 섭외 인생 맛집 릴레이 예능으로, 예측불허 맛집 투어를 함께할 멤버들로 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 낙점되었다.'어튈라' 측이 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 달콤살벌 먹방 현장이 담긴 예고편을 공개해 관심을 끈다. 공개된 영상 속 네 사람은 맛집 사장님의 화려한 손길에 의해, 맛깔스럽게 구워지는 곱창을 기다리는 모습. 이때 사장님이 주걱을 놓자마자, 쯔양은 기다렸다는 듯이 가장 먼저 사장님의 주걱을 받아 들고, 사방에서 쏟아지는 도움의 손길에도 꿋꿋이 조리도구를 사수해 웃음을 자아낸다.쯔양의 레이더망에 사로잡힌 것은, 다름 아닌 조나단의 움직임. 쯔양은 라면 사리 등장에 행복해하던 것도 잠시, 사리를 뒤적이는 조나단의 집게 질에 "아" 하는 외마다 탄식으로 공기의 흐름을 뒤바꾼다. 이에 안재현이 "촬영 잠깐 끊을까?"라며 너스레를 떨자, 조나단은 재빠른 사과로 위기를 모면해 웃음보를 자극한다.김대호가 "설명 안 해줬어? 이거 서바이벌이라고?"라며 경고하기 무섭게, 조나단은 완성되지 않은 곱창 볶음밥에 손을 대며, 김대호와 쯔양의 심기(?)를 거스르는 2차 실수를 연발해 폭소를 더 한다. 결국 조나단은 숟가락질 하나하나에도 진땀이 흐르는 극한 먹방 현장에 "이거 서바이벌 같아"라며 하소연을 터트려 현장을 웃음바다로 만든다.'먹을 줄 아는 4인방'이 모여 희대의 먹 서바이벌을 펼칠 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단의 '어디로 튈지 몰라' 첫 방송에 대한 관심이 수직으로 상승한다.'어디로 튈지 몰라'는 오는 21일(일) 저녁 7시 50분에 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr