사진제공=MBC

배우 라미란이 드라마 '달까지 가자'를 선택하게 된 이유를 밝혔다. 앞서 이 작품은 지난달 아랍권 문화를 존중하지 못했다는 지적을 받으며 티저 영상이 인종차별 논란에 휘말렸고, 제작진은 "타 문화권의 입장을 고려하지 못했다"며 사과한 바 있다.MBC 새 금토드라마 '달까지 가자'는 월급만으론 생존할 수 없는 흙수저 세 여자가 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 하이퍼리얼리즘 생존 이야기를 그린다. 짠내 나는 현실 속 인생을 바꿀 마지막 한 방을 꿈꾸는 여자들의 우정 이야기가 공감과 위로, 웃음을 선사할 예정이다.극 중 라미란은 이선빈(정다해 역), 조아람(김지송 역)과 함께 자칭 '무난이들'로 뭉쳐 극을 이끌어갈 강은상 역을 맡았다. 겉으로는 얌전한 척 보이지만, 속으로는 자나 깨나 돈 벌 궁리뿐인 은상은 자신과 비슷한 처지의 다해와 지송을 그냥 지나칠 수 없어 '코인 열차'에 함께 타자고 이끄는 인물이다.라미란은 '달까지 가자' 합류를 결심한 이유에 대해 "인생의 참 의미를 찾아가는 무난이들의 모습이 유쾌하고 짠해서 흥미롭게 다가왔다. 세 여자의 서사가 너무 사랑스럽게 그려져 있었다"고 밝혔다.이어 은상 캐릭터에 대해 라미란은 "내가 연기한 인물 중 가장 색다르고 복잡미묘한 캐릭터다. 겉으로는 독하게 돈에만 매달리는 인물 같지만, 어찌 보면 불쌍하고 허술하기도 하고 정도 많다. 한마디로 단정 짓기 어려운 인물이다"라고 말했다. 그는 "그래서 연기할 때 가장 신경 쓴 부분도 그녀를 단정 짓지 않는 것이었다. 저도 촬영을 하면서 서서히 은상을 이해해 갔다"고 덧붙였다.은상이 다해와 지송을 대하는 마음에 대해서는 "친구 같기도, 원수 같기도, 자식 같기도 하다. 동생이지만 때로는 언니처럼 저를 챙겨주기도 하는 그 애들을 어찌 안 예뻐할 수 있겠냐"라며 남다른 애정을 드러냈다.'달까지 가자'는 오는 19일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr