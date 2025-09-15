사진=텐아시아DB

사진=웨이크원

2023년 7월 데뷔한 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 컴백 동시 불가능에 가까운 신기록을 쏟아내며, 'K-팝 아이콘'으로 등극했다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지난 14일 SBS '인기가요'를 끝으로 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)' 활동을 종료했다.특히, 제로베이스원은 타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'으로 '더쇼', '쇼! 챔피언', '엠카운트다운', '뮤직뱅크', '쇼! 음악중심', '인기가요' 등 국내 주요 음악방송에서 6일 연속 1위를 차지하며 그랜드슬램을 달성했다. 제로베이스원이 활동 곡으로 음악방송 6관왕을 기록한 것은 데뷔 후 이번이 처음이다.제로베이스원의 흥행은 예견된 바다. 제로베이스원의 정규 1집 '네버 세이 네버'는 발매 일주일 동안 151만 장 이상이 판매됐다. 이로써 제로베이스원은 데뷔 앨범부터 6개 앨범을 연속해 '밀리언셀러' 반열에 올린 K-팝 최초의 그룹이 됐다.일본 내에서도 신드롬급 인기를 구가 중인 제로베이스원은 9월 15일 자 일본 오리콘 차트 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 앨범 랭킹 모두 2위를 차지했으며, 라인뮤직 데일리 앨범 TOP100에서 일주일 동안(9월 2일~8일) 1위 자리를 지키는 등 압도적 인기를 과시했다.중국에서도 뜨거운 반응을 얻고 있다. 제로베이스원은 QQ뮤직에서 '네버 세이 네버'로 골드 배지 인증을 획득했으며, 발매 직후 일간 디지털 판매 차트 1위를 기록하며 현지에서의 막강한 팬덤 파워를 보여줬다.미주와 유럽 시장에서도 존재감을 드러냈다. 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 4위, 미국 아이튠즈 톱 K-팝 앨범 차트 5위, 유러피언 아이튠즈 앨범 차트 7위를 기록했다. 아울러 스웨덴·체코·카타르·러시아·베트남 등지에서는 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위를 차지했으며, 월드와이드 애플 뮤직 앨범 차트 34위에도 오르며 글로벌 음악 팬들의 지지를 확인시켰다.국내외 음원 차트 성적도 주목할 만하다. 앨범에 수록된 전곡이 멜론 HOT100에 진입한 데 이어, TOP100에도 6개 트랙을 진입시켰다. 이중 '아이코닉'은 일본 라인뮤직 실시간 TOP100과 중국 QQ뮤직 톱 트렌드 송 차트에도 안착했다. 이와 함께 '아이코닉' 뮤직비디오 반응도 거센 가운데, 현재 조회수 5100만 뷰를 넘겼다.이렇듯 제로베이스원은 이번 컴백 역시 전무후무한 자체 신기록을 쏟아내며 '아이코닉' 그 자체의 존재감을 증명해 보였다. 제로베이스원은 '네버 세이 네버'를 통해 '청춘 3부작'과 '파라다이스 2부작'을 거쳐 지난 2년간의 서사를 응축해 'TEAM ZB1' 시너지를 완성했다. 이들은 평범한 현실 속에서도 특별한 무언가를 꿈꾸는 이들에게 포기하지 않는다면 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 응원의 메시지를 전했다.국내외 팬덤의 압도적인 지지 속에 제로베이스원은 '네버 세이 네버'로 또 한 번 끝없는 우상향 성장 곡선을 그려내 앞으로의 활약을 더욱 기대케 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr