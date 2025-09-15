김종국, 하객에 '미우새' 팀도 제외시켰다…유난스런 극비 결혼 "MC 서장훈·신동엽은 초대"

텐아시아 DB

가수 김종국이 김희철 등 '미우새' 팀도 결혼식에 초대하지 않은 것으로 밝혀졌다. 김종국의 결혼을 두고 많은 누리꾼들이 축하를 건넸지만, 일부 누리꾼들은 유난스럽다는 반응을 보이기도 했다.지난 14일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 김종국이 김희철, 김동현과 만난 모습이 그려졌다.이날 서장훈은 김종국의 결혼 소식을 발표 몇시간 전에 알았다며 "느닷없이 전화가 왔다. 머뭇거리더니 '좀 이따 '런닝맨'에서 얘기하면 기사가 다 날 텐데 알고 계시라'고 하더라"고 말했다.이날 김희철은 결혼식에 초대받지 못한 섭섭함을 드러냈다. 그는 "왜 '미우새' 팀은 왜 안 불렀냐. 형이랑 거리감 느껴진다"고 했고, 김종국은 "규모를 크게 했으면 당연히 불렀을 거다. 그런데 결혼식을 작게 하니까"라며 양측 하객은 50명씩만 초대했다고 밝혔다.그러면서 "교류가 최소 일주일에 한 번 이상 보는 사람들, 자주 연락하는 지인들만 불렀다"고 설명했다. 그러면서 탁재훈도 부르지 않았다고 덧붙였다. '미우새' MC 신동엽은 모친의 의견으로, 서장훈은 어릴 때부터 친한 사이라 초대했다고 밝혔다.사회, 축가에 대해서는 "사회는 사실 친구 시키려고 했는데, 유재석이 형이 해준다고 하셨다. 축가는 내가 하려고 한다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr