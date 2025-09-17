사진=텐아시아DB

사진=JYP엔터테인먼트

스트레이 키즈(Stray Kids) 한이가 생일을 맞아 1억 원을 기부하며 따뜻한 마음을 전했다. 앞서 지난해 1월 같은 그룹의 멤버 필릭스가 최연소 아너스클럽 회원에 이름을 올린 바 있다.스트레이 키즈 한은 9월 14일 생일을 맞아 삼성서울병원에 기부금 총 1억 원을 전달했다. 성인 중증질환 환자의 치료비 및 간병비 지원에 5000만 원, 소아·청소년 환아의 치료비 지원에 5000만 원이 쓰일 예정이다.한은 "생일을 의미 있는 나눔으로 채울 수 있게 해주신 팬 여러분 고맙습니다. 이 마음이 꼭 필요한 곳에 닿아 큰 힘과 용기가 되기를 바랍니다"라고 소감을 밝혔다.한은 팬들에게 받은 사랑을 뜻깊게 나누는 기부 활동을 통해 사회 곳곳에 온기를 전하고 있다. 지난 4월 경남·경북 지역의 산불 피해 복구 지원을 위해 스트레이 키즈 멤버들과 함께 희망브리지 전국재해구호협회와 사회복지법인 월드비전에 각 4억 원 총 8억 원을 후원한 바 있다.한편 스트레이 키즈는 8월 22일 발매한 정규 4집 'KARMA'(카르마)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 7연속 1위로 진입하며 새 역사를 썼다. 10월 18일과 19일에는 인천아시아드주경기장에서 월드투어 '< dominATE >'(< 도미네이트 >)의 앙코르 공연을 개최한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr