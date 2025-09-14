'처가와 손절' 이승기, 결국 속내 밝혔다…"20년 쉬지 않고 달려왔는데" ('명상ON')

사진제공=KBS

처가와 연을 끊겠다고 선언한 가수 겸 배우 이승기가 명상에 빠진 속내를 밝힌다.13일 방송되는 KBS1 '다큐ON' 명상인류 1부 ‘나는 누구인가?’에서는 세계적인 소설가, 인류학자, 종교학자, 과학자, 예술가, 건축가 등 다양한 분야에 걸친 명상가들의 인터뷰를 통해 명상이 인류의 역사와 정신세계에서 어떤 역할을 해왔는지를 짚어본다. 또, 명상에 대한 나만의 놀라운 경험을 들어본다.‘내면의 디톡스’는 어떻게 가능할까. 초등학생 시절부터 40년 넘게 명상을 해온 뇌과학자 장동선 박사, 22년 차 명상 고수인 피아니스트 임현정, 서울대학교에서 명상강의를 해온 종교학자 성해영 교수, 명상적인 공간에 심취한 세계적인 건축가 안도 다다오, 걷기명상 예찬론자인 스타트업 대표 윤수영, 이제 막 명상의 세계에 입문한 가수 이승기의 인터뷰를 통해, 명상에 대한 놀라운 경험을 나눈다.베르나르 베르베르는 “명상은 생각을 멈추는 것이다”라고 말하고, 뇌과학자 장동선은 “명상은 뇌 속의 잡생각을 가라앉히고 생각하고 싶은 것에 집중하는 것이다”라고 한다. 생각을 하라는 얘기인가, 하지 말라는 얘기인가. 들어도 모르겠고 헷갈리는 지점이 아닐 수 없다. 명상이란 도대체, 어떤 원리로 작동하는가.호모 사피엔스가 급격한 문명의 발달을 이뤄낼 수 있었던 것은 ‘생각하는 힘’에 있었다. 그런데, 그 생각으로 지치고 힘든 시대가 되었다. 복잡한 생각과 복잡한 마음으로 휘둘릴 때 인간은 생각과 행동의 오류를 범한다. 내면이 어지러워 혼탁해졌기 때문이다. 그 때문에, 인간은 고대로부터 현대에 이르기까지, 명상을 통한 자아성찰을 함으로써, 삶의 해답을 구했던 것이 아닐까. 명상하는 많은 이들이 스스로 던지게 된다는 바로 그 질문은 ‘나는 누구인가?’다.피아니스트 임현정은 무대에서 연주할 때 곧잘 명상의 상태에 들어간다고 한다. 그에게 음악은 곧 명상이고 명상은 곧 음악이다. ‘천재 피아니스트’라 불리며 12살 어린 나이에 혈혈단신 프랑스로 조기유학을 떠나 쉽지 않은 외국 생활을 버티는 과정에서 “명상이 자신을 지탱했다”는 임현정. 22년 차 명상의 고수인 그는 대한민국 청년들의 마음치유법으로 주저 없이 명상을 권한다.가수 이승기는 ”가수로서, MC로서, 배우로서 20년간 쉬지 않고 달려왔는데, 남들한테 인정받기 위해서였나? 아니면 진정 내 행복을 위해서였나? 명상을 알게 된 후 비로소 그 질문을 던져보게 됐다”고 전한다.이승기는 2023년 4월 배우 이유비의 동생이자 5살 연하의 배우 이다인과 결혼했다. 이승기는 지난 4월 주가 조작 혐의에 연루된 처가와 연을 끊겠다며 "그동안 장인어른에게 지속적으로 제기되었던 위법 사항에 대해 파기환송심에서 벌금형이 선고됐으나, 최근 유사한 위법 행위로 인해 다시 수사기관에 기소되는 상황에 이르게 됐다. 이번 사건으로 가족 간의 신뢰는 회복하기 어려운 수준으로 훼손됐고, 저희 부부는 오랜 고민 끝에 처가와의 관계를 단절하고자 한다"고 전했다.‘명상인류’ 2부작은 현대인의 마음수행법으로 주목받고 있는 ‘선명상’의 원리와 깊이, 실천을 조명하는 다큐멘터리다. 13일오후 10시 15분에 1부가, 14일 오후 8시 10분에 2부가 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr