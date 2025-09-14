유재석→지예은, 결국 공개 사과했다…상대는 음원 1위 가수, 제작진에게 애원 ('런닝맨')

사진=텐아시아DB

유재석, 지예은, 송지효, 하하, 지석진이 충격적인 비주얼의 사자 보이즈로 변했다.14일 방송되는 SBS ‘런닝맨’에서는 상상 초월 비주얼로 거리를 누비는 멤버들의 모습이 공개된다.최근 진행된 녹화는 ‘답한 대로 직진’ 레이스로 꾸며져 멤버들은 작성한 설문 답변을 복불복으로 뽑아 만든 문장을 그대로 수행해야만 했다. 그 과정에서 모종의 이유로 인기 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 ‘사자보이즈’를 자처하는 일부 멤버들의 희한한 비주얼이 포착돼 눈길을 끌었다.어딘가 패치가 잘못된 듯한 런닝맨 표 사자보이즈는 다른 멤버들이 직접 머리부터 발끝까지 스타일링 해준 것으로, 유재석으로부터 틸다 스윈튼을 발굴했던 남다른 감각의 양세찬이 또 한 번 역대급 ‘유재석 꾸미기’에 도전했다. 이 소식에 ‘연령 고지’ 레이스를 방불케 한 이들의 충격 비주얼에 더욱 궁금증이 증폭된다.그 몰골로 호기롭게 길거리에 나선 멤버들은 어느 때보다 카메라에 집착해 웃음을 유발했다. 그도 그럴 것이 시민들이 멤버들을 알아보기는커녕, 이상한 사람으로 착각해 뒷걸음질까지 쳤기 때문. 괴한으로 몰릴 위기에 처한 멤버들은 “(우리) 무섭나 봐. 카메라 꼭 같이 다녀줘”라며 스태프들에게 애원하다 못해 사자보이즈에게 공개 사과 편지를 띄웠다.대체 어떤 모습이기에 이토록 각자의 비주얼을 자책한 것인지, ‘추구미’와 ‘도달가능미’가 너무나 다른 ‘답한 대로 직진’ 레이스는 이날 오후 6시 10분 방송되는 ‘런닝맨’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr