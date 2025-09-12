사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

배우 차태현이 절친 김종국의 결혼 소식에 속내를 털어놨다.오는 14일 방송되는 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 계획파 윤시윤과 무계획파 3인방 차태현, 김준호, 김종민이 오랜만에 즉흥 여행을 떠난다.과거 예능 '1박 2일' 시즌 3를 함께 했던 차태현, 김준호, 김종민, 윤시윤이 6년 만에 모였다. 본격 무계획 여행을 즐기기로 한 네 사람은 장보기부터 고기 굽기 등 사소한 일까지 복불복 게임으로 정해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 특히 '1박 2일' 경력직들답게 계곡 입수를 건 심리전 복불복 게임까지 펼쳐 모두를 긴장하게 만들었다.한편 김종국의 결혼 소식에 대해 절친 차태현이 솔직한 속내를 털어놨다. 평소 김종국의 짠돌이 모습을 보고 걱정이 된 차태현은 과거 술에 취해 김종국의 모친에게 전화를 걸어 "얘 이러면 결혼 못 한다"며 진심으로 걱정했었다고 밝혔다. 이어 결혼 기사가 났던 당일 아침, 김종국의 영상통화를 받았다는 차태현은 김종국이 던진 한마디에 바로 "너 결혼해?"라고 눈치를 챘다고.김종국의 결혼 소식을 두고 축의금 논쟁이 불거져 분위기가 한층 더 달아올랐다. 이에 차태현은 김종국의 축의금 액수를 고민하다 2006년 결혼 당시 축의금 리스트를 꺼내 들었다. 김준호도 덩달아 올해 결혼식 축의금 리스트를 꺼내며 뜻밖의 축의금 액수 1등 주인공을 공개해 웃음을 자아냈다.'미운 우리 새끼'는 14일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr