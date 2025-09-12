'누적 계약금 1925억' 류현진, 먹는 것도 남다르네…"월드클래스 먹방" (' 편스토랑')

사진제공=KBS

'누적 계약금 1925억'의 류현진이 월드클래스 먹방을 펼친다.12일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 한화이글스 영원한 전설 김태균이 평가단장 이연복, 비타민MC 효정과 함께 한화이글스 대전 홈구장을 찾는다. 김태균이 의뢰한 ‘편스토랑’ 출장 뷔페가 선수들의 입맛을 사로잡는 가운데, 괴물투수 류현진이 왕 큰 한 입으로 어마어마한 먹방을 선보인다고 해 주목된다.이날 공개되는 VCR 속 김태균은 후배들을 위해 주방에 섰다. 이연복 셰프, MC 효정과 함께 이연복의 대표 메뉴 멘보샤 250개를 시작으로 선수들의 보양을 책임질 스페셜 메뉴 100인분 만들기에 도전했다. 특히 김태균은 “제가 요리는 잘 못하지만, 요늘은 요리 홈런 한 번 쳐보겠습니다”라며 의지를 불끈 불태워 기대를 더한다.그렇게 요리가 시작되고, 이연복 셰프는 김태균을 보며 깜짝 놀라 궁금증을 자아냈다. 요리초보인 김태균의 요리 재능을 발견한 것. 운동선수 특유의 힘과 운동신경으로 멘보샤용 새우를 깔끔하게 다지는가 하면, 거대 삽으로 거대 웍에서 웍질까지 ‘파워 요리’를 선보이는 것. 이를 본 이연복 셰프는 “잘한다. 주방에 취직해야겠다”라고 감탄하더니 급기야 “동업을 해야겠는데?”라고 깜짝 제안까지 했다.류현진을 비롯한 한화이글스 선수들의 압도적 먹방도 펼쳐졌다. 특히 류현진은 한눈에 보기에도 엄청나게 큰 한 입으로 음식들을 진공청소기처럼 폭풍 흡입해 놀라움을 자아냈다. 그야말로 “월드클래스 먹방”이라는 감탄이 절로 쏟아졌다고. 이날 김태균 역시 만든 멘보샤를 시식한다며 한 입에 순삭, 고삐 풀린 먹방을 펼쳐 웃음을 자아냈다.한화이글스 선수들의 상상초월 먹방과 유쾌한 경기장 뒷모습을 만날 수 있는 ‘편스토랑’ 출장 뷔페 현장은 이날 오후 8시 30분 방송되는 ‘신상출시 편스토랑’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr