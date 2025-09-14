'45세' 김종민, 결혼 후 2세 위해 술 끊었다더니…"♥아내가 많이 배워 오라고" ('우아기')[일문일답]

사진제공=TV조선

이하 김종민과의 일문일답 전문.

지난 4월 11살 연하의 비연예인과 결혼해 신혼을 즐기고 있는 ‘새신랑’ 김종민이 ‘우리 아기가 또 태어났어요’의 ‘출산특파원’으로 발탁됐다.오는 16일 정규 첫 방송되는 TV CHOSUN ‘우리 아기가 또 태어났어요(이하 ‘우아기’)’에 ‘출산특파원’으로 합류한 김종민은 “전체적으로 다 배우고 싶다”며 ‘예비 아빠’로서의 자질을 갖춰갈 것을 예고했다. 최근 술도 끊고 2세를 준비하고 있다고 밝힌 바 있는 김종민은 임신, 출산, 육아가 최근의 최대 관심사라고 밝혔다.아빠가 되기 위해 준비 과정을 밟는 중인 김종민은 “여자가 겪는 모든 부분을 이해하고 싶다”며 ‘우아기’ 출연이 아내를 이해하는 계기가 되길 바란다고 기대감을 드러냈다.현재 제게 최대 관심 분야였어요. 그런데 마침 ‘우아기’에 함께하게 돼서 굉장히 뜻깊은 시간이 될 것 같습니다. 특히 아내가 아기에 대한 이야기를 꾸준히 하는데 ‘우아기’에 가서 많이 배워오라고 했어요. 직접 제대로 배우기 위해 출연하게 됐습니다.단순히 출산 과정뿐 아니라 임신부터, 여자로서 겪는 모든 부분을 배우고 이해하고 싶습니다.꼭 맡아야 하기보다는 전체적으로 다 배워서 하고 싶어요. 다 할 수 있어야 적재적소에 움직일 수 있을 것 같아요.임산부들의 마음을 편하게 하는 데 신경 쓰고 있어요. 또 두려움이 줄어들 수 있게 노력할 겁니다.생명이 태어나는 과정을 함께 할 수 있다는 것이 설렙니다.아기가 태어나면 제일 먼저 산모부터 챙기라는 조언을 들었습니다.수홍 형은 자연분만하는 것이 더 좋은 것 같다고 ‘자연분만의 장점’을 조언해 줬습니다. 근데 사유리는 그 얘기를 듣고 ‘본인이 안 낳으니 잘 모를 수 있다’고 조언했던 게 기억에 남습니다.‘우아기’를 표현한다면 ‘인류’라고 하고 싶습니다. 직접 보시면 왜 그런지 알 수 있으실 거예요. 그리고 관전포인트는, ‘우아기’에 모든 산모와 가족들의 간절한 소망이 있다는 것입니다. 그 부분을 집중해서 봐주시면 더 따뜻하게 볼 수 있을 것 같습니다.생명의 위대한 탄생 과정을 응원해 주셨으면 합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr