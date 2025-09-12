/사진 = 도로시컴퍼니

가수 신승훈이 전곡 크레딧에 이름을 올린 정규 12집 트랙리스트를 공개했다.신승훈은 12일 공식 SNS를 통해 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'(신시얼리 멜로디스)의 트랙리스트를 게재했다.트랙리스트에 따르면, 'SINCERELY MELODIES'에는 더블 타이틀곡 '너라는 중력'과 'TRULY'(트룰리)를 포함해 'She Was'(쉬 워즈), 'Luv Playlist'(러브 플레이리스트), '별의 순간', '이별을 배운다', '끝에서, 서로에게', '그날의 우리', 'With Me'(위드 미), 'About Time'(어바웃 타임), '저 벼랑 끝 홀로 핀 꽃처럼' 등 총 11곡이 수록됐다.'SINCERELY MELODIES'는 신승훈이 약 10년 만에 선보이는 정규 앨범인 가운데, 신승훈이 직접 전곡 프로듀싱과 작곡에 참여해 눈길을 끈다. 싱어송라이터로서의 역량을 모두 쏟아부은 신승훈은 그만의 서사와 감성의 토대 위에 한 편의 웰메이드 영화를 보는 듯한 감동을 선사할 것으로 기대된다.특히, 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'는 신승훈이 데뷔 35주년을 기념해 발매하는 정규 앨범으로, '마음으로부터 완성된 멜로디'라는 의미를 담고 있다. 지금껏 이룬 성과에 안주하지 않고, 매 순간 음악적 도전을 멈추지 않는 신승훈의 진가를 오롯이 느낄 수 있을 전망이다.이를 입증하듯, 정규 12집의 선공개곡 'She Was'는 발매 직후 국내 주요 음원 차트인 멜론 HOT 100과 벅스 TOP 100에 이름을 올리며 성공적인 컴백 청신호를 밝혔다. 'She Was'는 애절하면서도 애틋한 신승훈표 정통 발라드곡으로, 지난 35년간 변함없이 곁을 지켜준 팬들을 위한 헌정곡이다. 소녀에서 숙녀로, 숙녀에서 엄마로, 사랑이라는 이름 아래 늘 자신을 희생해 온 이들을 위한 위로의 메시지가 담겨 깊은 감동을 안겼다.오는 23일 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr