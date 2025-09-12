사진 제공=SBS ‘사마귀: 살인자의 외출’

'사마귀: 살인자의 외출' 고현정의 첫 살인은 어떻게 시작된 것일까.SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'(이하 '사마귀')이 5일 첫 방송됐다. '사마귀'는 방송 2회 만에 최고 시청률 10%를 돌파하며 흥행 질주를 기대하게 했다.'사마귀'가 첫 주부터 이토록 폭발적인 반응을 이끌 수 있었던 결정적 요인은 올 타임 레전드 배우 고현정의 압도적인 존재감이다. 고현정은 극 중 여성에게 폭력을 행사하거나 아동 학대가 의심되는 남자 다섯을 잔혹하게 죽여 '사마귀'라는 별칭으로 불리게 된 연쇄살인마 정이신 역을 맡았다. 비주얼은 물론 눈빛과 표정까지 확 바꾼 고현정은 등장할 때마다 화면을 장악한다는 평가다.정이신은 세상 사람들에게는 잔혹한 연쇄살인마, 홀로 세상에 남은 아들 차수열(장동윤 분)에게는 평생 증오해야 할 대상이다. 그러나 누군가에게는 추앙의 대상이기도 하다. '사마귀: 살인자의 외출' 1~2회에서 모방 범죄 유력 용의자로 떠오른 서구완(이태구 분) 역시 광신도처럼 맹목적으로 정이신을 추앙했다. 정이신은 무슨 이유로 살인을 저질렀을까.12일 '사마귀' 제작진이 3회 본방송을 앞두고, 과거 정이신의 첫 살인 현장이 담긴 장면을 공개했다. 사진 속 정이신은 늦은 밤 집 앞에 나와 두리번거리며 주변을 살펴보고 있다. 그녀의 얼굴에 당황한 기색이 역력하다. 그런데 다음 사진에서 정이신의 새하얀 원피스 위로 누구의 것인지 알 수 없는 새빨간 피가 가득 튀어 있어 궁금증을 유발한다. 그녀가 기대앉은 우물에서도 새빨간 피가 철철 흐르는 상황. 급기야 마지막 사진에서는 피칠갑을 한 정이신이 광기에 어린 듯 기괴하게 웃고 있어 눈을 뗄 수 없다.이와 관련 '사마귀' 제작진은 "오늘(12일) 방송되는 3회에서는 누군가에게는 증오의 대상, 누군가에게는 추앙의 대상인 '사마귀' 정이신의 첫 번째 살인 진실이 밝혀진다. 온몸에 피칠갑을 하고 모든 감정과 에너지를 한 번에 쏟아부어야 하는 어려운 장면인데, 고현정 배우는 '역시는 역시!'라는 감탄이 절로 나올 정도로 놀라운 연기를 선보였다. 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 전했다.정이신이 잔혹한 연쇄살인마 '사마귀'가 된 순간, 정이신의 첫 살인 순간과 그 이유는 이날 오후 9시 50분 방송되는 SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출' 3회에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr