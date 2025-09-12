코르티스/ 사진=텐아시아 DB

그룹 코르티스(CORTIS)가 글로벌 차트에서 성과를 이어가고 있다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 데뷔 앨범 인트로곡 'GO!'(고!)는 9월 9~10일 스포티파이 '데일리 바이럴 송 글로벌' 차트에서 이틀 연속 1위를 기록했다. 앞서 타이틀곡 'What You Want'(왓 유 원트)가 9월 1~7일 같은 차트 정상에 올랐으며- 수록곡까지 연이어 1위를 차지했다.'데일리 바이럴 송'은 최근 재생 횟수와 공유 빈도가 증가한 곡을 집계하는 차트다. 신인 그룹이 연속으로 1위를 기록한 것은 이례적인 성과다. 'GO!'는 9월 11일 기준 전 세계 23개 국가 및 지역 차트에 이름을 올렸으며- 한국, 대만, 일본, 인도네시아 등 7개 지역에서 1위를 기록했다. 해당 음원을 활용한 틱톡 영상은 12일 기준 6만 4000건을 넘어섰다.코르티스는 하이브 산하 빅히트 뮤직이 그룹 방탄소년단, 투모로우바이투게더 이후 6년 만에 선보인 신인 그룹이다. 오는 12일 KBS2 '뮤직뱅크'에서 'FaSHioN'(패션) 무대를 선보일 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr