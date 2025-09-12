홈 연예가화제 공명, 훈훈함으로 시선 올킬 [TV10] 입력 2025.09.12 14:39 수정 2025.09.12 14:39 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 공명이 12일 오후 잠실 에비뉴엘에서 진행된 글로벌 프레스티지 스킨케어 브랜드 SK-Ⅱ의 'ONE&ONLY SK-Ⅱ' 팝업 스토어 오픈 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 류준열과 동행했던 유명 아이돌, 'PD픽' 이유 있었네…"4개월 내내 지각 0번" ('보플2')[종합] '거미♥' 조정석, 전국투어 콘서트 개최 '김지민♥' 김준호, 결혼 2개월 차에 경사 맞았다…"누구와 가느냐가 더 중요해" ('독박투어') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT