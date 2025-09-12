로커스가 제작한 애니메이션 ‘퇴마록’이 디즈니플러스 한국 콘텐츠 순위에서 흥행을 이어가고 있는 가운데, 제30회 부산국제영화제(BIFF)의 특별 프로그램 ‘동네방네비프’에 공식 초청되며 화제를 이어가고 있다.
지난 3일 디즈니플러스에 공개된 ‘퇴마록’은 첫 주말(9/6-9/7) 동안 ‘오늘 한국의 TOP 10’ 1위를 차지하며 압도적인 존재감을 과시했다. 현재는 꾸준한 시청자 유입과 호평 속에 3위에 안정적으로 자리 잡으며 장기 흥행에 대한 기대감을 높이고 있다. 이처럼 공개 직후부터 뜨거운 관심이 이어진 ‘퇴마록’은 국내 최대 영화제인 부산국제영화제에 초청되면서 다시 한번 그 화제성을 입증했다. 이번 초청을 통해 ‘퇴마록’은 작가, 감독, 성우들이 직접 부산을 찾아 관객들을 만나는 특별한 시간을 가질 예정이다. 먼저 이달 20일(토)에는 민락수변공원에서 이우혁 작가, 김동철 감독, 최한 성우가 참석해 관객과의 대화(GV)를 하고 이어 영화 상영을 한다. 다음 날인 21일(일)에는 부산 남포동 비프광장 야외무대에서 남도형 성우가 합류해 행사를 한다. 자세한 내용은 동네방네비프 홈페이지와 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.
황수진 로커스 부사장은 “디즈니플러스에서 시청자들의 사랑을 받는 데 이어 부산국제영화제에 초청받아 다시 한번 팬들을 만날 수 있어 기쁘다”며 “이번 초청은 ‘퇴마록’이 가진 작품성과 파급력을 동시에 인정받은 결과다. 앞으로도 한국 애니메이션의 위상을 높일 수 있는 좋은 콘텐츠를 선보일 것”이라고 밝혔다.
