/사진 = 갤럭시코퍼레이션

가수 지드래곤이 세 번째 월드투어의 4차 플랜을 공개했다.지드래곤은 12일 공식 팬 SNS에 지드래곤 2025 WORLD TOUR 'Übermensch'(위버멘쉬)의 4차 일정이 담긴 포스터를 게재해 이목이 집중되고 있다.소속사 갤럭시코퍼레이션이 공개한 포스터에 따르면 지드래곤은 오는 11월 1일과 2일, 양일간 타이베이에서 앙코르 콘서트를 개최한 이후 8일 베트남 하노이를 찾아 공연을 이어간다. 이에 더해 'AND MORE'로 추가 공연을 예고해 글로벌 팬들의 심박수를 치솟게 했다.무엇보다 지드래곤은 앞서 타이베이와 하노이 방문 소식만으로도 대만과 베트남 전역을 들썩인 바 있어, 그의 재방문에 기대가 모아지고 있다.지난 타이베이 공연 당시 한국 아티스트 중에서는 이례적으로 중국 시보(China Times) 1면 전체를 특집 기사로 장식하는 등 각종 현지 매체들은 지드래곤의 입국과 콘서트, 전시 등을 대대적으로 보도하며 뜨거운 관심을 표했다. 뿐만 아니라 지난 6월 'K-STAR SPARK IN VIETNAM 2025' 출연 당시 베트남 팬들은 물론 기업들까지 형형색색의 데이지 꽃으로 'GD 샤라웃'에 나선 바. 또 한 번 대만과 베트남을 들썩일 지드래곤의 글로벌 영향력에 관심이 쏠리고 있다.이와 함께 공개된 포스터를 뚫고 나올 듯한 지드래곤의 강렬한 눈빛이 시선을 사로잡으며, 다른 지역 공연에 대한 기대감도 높이고 있다.한편, 지드래곤은 한국을 시작으로 도쿄, 불라칸, 오사카, 마카오, 시드니, 멜버른, 타이베이, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 홍콩까지 아시아 태평양 공연에 이어 뉴어크, 라스베이거스, 로스앤젤레스 등 미국 공연을 성료하며 인기를 과시하고 있다. 이어 오는 20일(현지 시간) 프랑스 파리에 이어 11월 타이베이와 하노이에서 추가 공연을 진행하며, 추후 일정이 공개될 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr