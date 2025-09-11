/사진 = (주)인넥스트트렌드

/사진 = (주)인넥스트트렌드

그룹 브라운아이드소울이 정규 5집 ‘Soul Tricycle(소울 트라이시클)’로 다채로운 R&B 소울 음악들을 선보인다.브라운아이드소울(정엽, 나얼, 영준)은 지난 10일 정규 5집 ‘Soul Tricycle(소울 트라이시클)’의 트랙리스트를 공개했다. 흑백 광고 포스터처럼 꾸며진 트랙리스트에는 이번 앨범의 오브제인 세발자전거를 비롯해 만화 캐릭터, 감각적인 폰트 디자인이 어우러져 브라운아이드소울이 사랑한 미국 R&B 소울의 감성이 물씬 느껴진다.이번 앨범에는 타이틀곡 ‘우리들의 순간’을 비롯해 ‘Soul Tricycle’, ‘어쩌면 너는 이렇게도’, ‘러브 스캣(Feat. Cosmic Chips)’, ‘흐르는 밤의 도시’, ‘이 밤 우리는’, ‘매일 너를’, ‘익숙한 얘기’까지 8곡의 신곡과 ‘Right (Feat. SOLE, Mellow Kitchen)’, ‘Better Together (Feat. Mz Double "O", Hookman) (O.S.R Ver.)’, ‘It’ Soul Right’, ‘그대의 밤, 나의 아침’, ‘Sing Your Song (Motown Lover)’, ‘비가 그치면’ 등 6곡의 하프 앨범 내 수록곡까지 총 14트랙으로 완성도 높은 앨범이 탄생했다.타이틀곡은 90년대 컨템퍼러리 팝 R&B 장르의 ‘우리들의 순간’으로 낙점됐다. 이미 지나버린 돌아갈 수 없는 시절에 대한 이야기를 담아냈으며, 그 시절의 음악에 공감하는 이들에게, 브아솔의 음악을 사랑했던 이들에게 변함없는 감동을 전할 예정이다.이번 앨범 제목 ‘Soul Tricycle’에는 세발자전거가 가진 특별한 상징이 담겨 있다. 숫자 3이 의미하는 완전수이자 가장 안정적인 구조, 그리고 아이가 처음 자전거를 배울 때 세발자전거를 타며 즐겁게 출발하듯, 브라운아이드소울 또한 세 명이 함께 새롭게 시작하고 음악을 즐기겠다는 다짐을 담았다.브라운아이드소울은 23일 오후 6시 앨범 발매와 더불어 12월 24~25일, 27일까지 크리스마스 시즌에 맞춰 서울 고척스카이돔에서 총 3일간 단독 콘서트를 개최할 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr