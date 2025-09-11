사진=텐아시아DB

/사진 = CJ

가수 지드래곤 월드투어 '위버맨쉬'의 모든 순간을 스크린에 담아낸 공연 실황 영화 '지드래곤 인 시네마 위버맨쉬'가 오는 10월 29일 개봉을 확정 짓고, 메인 포스터를 공개했다.'지드래곤 인 시네마 위버맨쉬'는 8년 만의 월드투어의 시발점이었던 고양 콘서트 현장을 담은 영화다.월드투어 '위버맨쉬'는 한국을 시작으로, 도쿄, 불라칸, 오사카, 마카오, 시드니 등 아시아 태평양 11개 도시를 휩쓸고, 유럽 투어를 진행하며 글로벌 열기를 이어가고 있다.영화 '지드래곤 인 시네마 위버맨쉬'는 오직지드래곤만이 가능한 압도적인 무대를 빠짐없이 담아냈다. '삐딱하게', '니가 뭔데(Who You?)' 등지드래곤을 대표하는 곡들뿐 아니라, 솔로 아티스트로서 시작을 알렸던 'HEARTBREAKER'(하트 브레이커), 대한민국을 뒤흔들었던 컴백곡 'PO￦ER'(파워)와 'HOME SWEET HOME'(홈 스위트 홈)까지 명곡들이 연달아 등장해 생생한 현장감과 벅찬 감동을 선사할 예정이다.또한 태양, 대성, CL 등 역대급 게스트들과 함께 한 특별한 무대 역시 만날 수 있어 더욱 기대를 모은다. 패션 아이콘다운 화려한 의상과 프로페셔널한 무대 매너, AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션의 테크기술과 리얼 밴드 사운드의 결합 등 압도적인 퀄리티로 완성된 다채로운 무대를 고스란히 스크린에 옮겨온 '지드래곤 인 시네마 위버맨쉬'는 SCREENX, 4DX, ULTRA 4DX 모든 포맷으로 개봉 예정이며, 다양한 포맷을 통해 더욱 풍부한 감동을 전할 것으로 기대를 모은다.개봉 확정 소식과 함께 공개된 메인 포스터는 무대 위에 서있는 지드래곤의 모습만을 담아 강렬한 인상을 남긴다. 관객들의 뜨거운 환호를 온 몸으로 받아들이는 그의 모습이 담겼다.오는 10월 29일 개봉.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr