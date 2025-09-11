전배수 / 사진제공=눈컴퍼니

배우 전배수가 '탁류'에 출연한다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '탁류'는 조선의 모든 돈과 물자가 모여드는 경강을 둘러싸고 혼탁한 세상을 뒤집고 사람답게 살기 위해 각기 다른 꿈을 꿨던 이들의 운명 개척 액션 드라마다.전배수는 최씨 상단의 살림을 책임지는 강행수 역을 맡았다. 강행수는 노련한 장사꾼이자 최씨 상단의 터줏대감 같은 존재로, 거친 장사판에 뛰어든 최은(신예은 분)의 든든한 오른팔로 활약할 예정이다.전배수는 드라마 '동백꽃 필 무렵', '이상한 변호사 우영우', '눈물의 여왕', 영화 '킹메이커', '공조2: 인터내셔날' 등 스크린과 브라운관을 넘나들며 친근한 이미지와 세심한 연기로 대중의 사랑을 받아왔다.'탁류'는 디즈니+에서 오는 26일 1~3회 공개를 시작으로 매주 2개의 에피소드를 선보이며, 총 9개의 에피소드로 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr